ФОТО: Разрушился самый большой радиотелескоп в мире

Платформа радиотелескопа Аресибо, расположенного в Руэрто-Рико, обрушилась на отражатель, что привело к полному разрушению телескопа, об этом со ссылкой на сотрудника Американского метеорологического общества Дебору Марторелл сообщает nplus1.ru.

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Радиотелескоп Аресибо проработал 57 лет и до ввода в строй радителескопа FAST считался самым крупным в мире радиотелескопом с заполненной апертурой. Аресибо занимался как исследованиями ионосферы Земли, так и излучением поверхностей малых тел и планет Солнечной системы, а также наблюдал за далекими туманностями и галактиками.

В августе этого года один из вспомогательных тросов выскользнул из гнезда, пробив в антенне дыру, а в ноябре лопнул один из основных тросов, поддерживающих платформ. Экспертиза состояния телескопа показала, что его конструкция неустойчива, а ремонт опасен для сотрудников. В связи с этим в ноябре обсерватория была закрыта.

Планировалось, что состояние антенны вновь проанализируют специалисты, которые составят план контролируемого сноса телескопа. Однако утром 1 декабря оставшиеся тросы не выдержали и платформа рухнула на отражатель.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Foto: AFP/Scanpix/LETA