ФОТО: Российские офицеры приехали с оценочным визитом на военную базу в Адажи

Во вторник, 26 октября, офицеры Вооруженных сил России посетили военную базу в Адажи для оценки контроля над вооружениями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщили порталу Delfi в Минобороны.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Квоты ОБСЕ предусматривают, что Латвия должна принимать один оценочный визит и три инспекции по контролю над вооружениями в год. Латвия также проводит инспекции по контролю над вооружениями и оценочные визиты в другие государства-участники ОБСЕ.

"Из-за ограничений, связанных с Covid-19, визиты для контроля над вооружениями были приостановлены весной 2020 года и возобновлены только в сентябре этого года. До введения ограничений Латвия провела ознакомительный визит в Вооруженные силы России в начале 2020 года, а также два визита с инспекцией", — рассказала порталу Delfi старший пресс-секретарь Министерства обороны Вита Бриже.

Как сообщили в Министерстве обороны, целью оценочного визита во вторник было посещение и знакомство с мотострелковой бригадой Сухопутных войск, о которой Латвия ежегодно предоставляет общую военную информацию в рамках обязательств, изложенных в Венском документе ОБСЕ.

В Венском документе государства-члены обязались ежегодно обмениваться подробной информацией о своих вооруженных силах и основных системах вооружений, а также информацией о военных бюджетах, планировании обороны и вооруженных сил и запланированных маневрах.

Посещения и инспекции — это способ для других стран проверить предоставленную странами информацию. Как пояснили в министерстве, россияне могли посетить в среду мотострелковую бригаду Сухопутных войск, но не другие военные объекты, поскольку информация о них не предоставляется в рамках Венского документа. В министерстве также отметили, что в предыдущие годы российские офицеры также посещали мотострелковые бригады.

Foto: Aizsardzības ministrija

Венский документ устанавливает не только минимальное количество посещений, но и максимальное число инспекторов: для оценочных визитов состав группы специалистов не может превышать трех человек, а для инспекций по контролю над вооружениями — не более четырех участников из трех стран одновременно. При этом продолжительность оценочного визита не должна превышать 12 часов.

Судя по фотографиям, опубликованным ведомством, в группе было максимальное число специалистов — три офицера из России.

Государства-участники ОБСЕ могут в двустороннем порядке согласовать между собой дополнительные квоты на посещение военных объектов сверх обязательного минимума.