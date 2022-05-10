ФОТО: Россия бомбила Одессу 9 мая. Последний удар был после праздничного салюта в Москве

Вечером 9 мая, когда в Москве и других российских городах гремели праздничные салюты, по Одессе был нанесен очередной ракетный удар. Погиб один человек. Предыдущий удар был за несколько часов до этого — во время визита в Одессу председателя Евросовета Шарля Мишеля.

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Утром 10 мая Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и городской совет Одессы опубликовали фото, на которых видны последствия последнего удара.

По данным спасателей, в 22:35 ракеты попали в торгово-развлекательный центр в селе Фонтанка Одесского района, а также в три складских помещения в Суворовском районе Одессы. На складах погиб один человек, двое были ранены. В Фонтанке — трое травмированных. Пожары удалось потушить после часа ночи.

Оперативное командование "Юг" вооруженных сил Украины заявило, что российские военные нанесли удар по Одессе с использованием авиации. Всего во время последней атаки было выпущено семь ракет, говорится в сообщении.

Украинские военные связывают взрывы в торговом центре и складе с тем, что противник якобы использует "устаревшие ракеты", то есть менее точные. Они также считают, что "истерические атаки" на гражданскую инфраструктуру могут использоваться для оказания психологического давления.

Минобороны России с февраля заявляет, что целями ударов становятся объекты военной инфраструктура и "живая сила" противника, а также иностранцы, приехавшие воевать на стороне Украины.

Российские военные не комментировали ночные удары по Одессе, а накануне утром подтверждали сообщения украинского командования "Юг" об ударе высокоточными ракетами типа "Оникс". Целью российское минобороны назвало украинские вертолеты на площадке в районе населенного пункта Арциз Одесской области.

Днем 9 мая командование "Юг" сообщило о новой атаке на Одесскую область. По их данным, дальний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22 выпустил три ракеты "Кинжал". Минобороны России это не комментировало.

Во время этого ракетного удара в Одессе находился председатель Европейского совета.

"Бомбардировка Одессы российскими ракетами происходит практически каждый день, как и сегодня — прямо во время нашего визита с Шарлем Мишелем", — писал в своем телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Во время бомбардировки Мишель и Шмыгаль укрылись в бомбоубежище.

Российские военные уже не в первый раз обстреливают Одессу. В канун Пасхи по городу были запущены семь крылатых ракет, две из них попали в многоэтажный дом. Погибли трехмесячная девочка, ее мать и бабушка. Их гибель вызвала большой резонанс в мировых СМИ.

Российский президент Владимир Путин, начавший вторжение в Украину 24 февраля, накануне оправдывал свое решение на параде Победы на Красной площади. Он назвал его единственно верным и в очередной раз обвинил Украину и Запад в агрессивных планах в отношении России и жителей Донбасса. Путин ни словом не упомянул о жертвах войны, в том числе среди мирного населения.

По данным ООН, с 24 февраля по 8 мая в Украине погиб 3 381 мирный житель, в том числе 235 детей. Ранения получили 3 680 гражданских лиц.

После парада Путин возглагал цветы к Вечному огню и памятникам городов-героев у кремлевской стены. Он положил цветы и к памятнику Одессы в то время, когда российская армия готовилась нанести очередные ракетные удары по этому городу.

Вечером 9 мая в Москве и других городах России был праздничный салют. Спустя полчаса в Одессе и ее окрестностях прозвучали взрывы от российских ракет.

Так выглядела Одесса вечером 9 мая. По городу ударили по меньшей мере 7 ракет. pic.twitter.com/N6IXXFQ8Xu — bbcrussian (@bbcrussian) May 10, 2022

Кэролайн Дэвис, корреспондент Би-би-си, Одесса

От запаха дыма и горящих домов в центре Одессы никуда не деться.

Около 22:30 в понедельник прозвучали три взрыва. К полуночи улицы наполнились едким дымом.

Власти подтвердили, что Одесса была атакована семью ракетами с использованием авиации. По их словам, один человек погиб, еще пятеро были доставлены в больницу.

Журналисты Би-би-си стали свидетелями того, как несколько пожарных расчетов пытались потушить пожар на двух объектах в городе, к одному из них подъехала скорая помощь.