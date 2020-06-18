ФОТО: Самый пожилой депутат Германии ушла на пенсию. Ей 101 год

Лизель Хайзе — бывшая учительница, которая решила пойти в политику весной 2019 года и получила мандат депутата горсовета, решила сложить полномочия. Проводы 101-летней женщины на политическую пенсию получились теплыми и сердечными.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В немецком городе Кирххаймболандене в земле Рейнланд-Пфальц состоялись проводы на политическую пенсию 101-летнего члена городского совета Лизель Хайзе (Lisel Heise), депутатская карьера которой была короткой, но запоминающейся.

В начале прошлого года бывшая учительница решила выставить свою кандидатуру на местных выборах и позже получила депутатский мандат, став самым пожилым городским депутатом в Германии.

В политику — из-за бассейна

Кирххаймболанден — город небольшой, поэтому для избрания Лизель Хайзе нужно было набрать около девятисот голосов. Пойти в политику она решила, чтобы добиться открытия городского бассейна, не работающего уже много лет. Как она тогда заявила, для нее самой бассейн был настоящим "эликсиром молодости", а для многих юных жителей города — своего рода второй "детской комнатой".

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Бургомистр призвал других пенсионеров последовать примеру Хайзе

Как сообщает агентство dpa, этой своей главной цели она, увы, не добилась. Сложить полномочия решила из-за преклонного возраста, вернее, как она сама рассказала телерадиокомпании SWR, сложностями из-за проблем со зрением и слухом, затрудняющими участие в заседаниях. Проводы депутата на политическую пенсию были очень теплыми и сердечными.

Бургомистр Марк Мухов (Marc Muchow) в своей речи во время официальной церемонии — на первом заседании после смягчения карантинных мер во время пандемии коронавируса — подчеркнул, что Лизель Хайзе стала примером для всех людей старшего возраста и призвал их принимать участие в политической жизни города.

Важен не успех, а верные поступки

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Около 80 лет назад членом городского совета Кирххаймболандена был отец Лизель Хайзе. В 1938 году он осудил разрушение местной синагоги, после чего на неделю попал под арест и лишь чудом, благодаря усилиям друзей, избежал отправления в концлагерь.

Сама Лизель Хайзе со скепсисом относится к традиционным политическим партиям. Симпатию испытывает разве что по отношению к бывшему социал-демократическому канцлеру Германии Гельмуту Шмидту (Helmut Schmidt, 1918-2015). "Для меня важен не успех, а верные поступки, — подчеркнула она в прошлом году. — Голос нужно подавать, пока есть силы".