ФОТО: Сотни туристов изолировали в отеле на Канарах из-за коронавируса

Сотни туристов, находящихся в отеле H10 Costa Adeje Palace испанской провинции Санта-Крус-де-Тенерифе (Канарские острова), сдают анализы на предмет наличия коронавируса Covid-19, сообщает во вторник британский телеканал Sky News.
Ранее отель изолировали после того, как у туриста из Италии был диагностирован коронавирус. "Все, что нам сказали - оставайтесь в своих номерах", - приводит Sky News слова британского туриста, находящегося в отеле. В сообщении также отмечается, что изолированными в четырехзвездочном отеле, по предварительным данным, оказались около тысячи отдыхающих.
По данным телеканала, в настоящий момент медицинские службы проверяют всех, кто мог контактировать с зараженным. Также с ним была женщина, которая теперь находится под наблюдением. Этот инцидент стал третьим подтвержденным случаем заражения коронавирусом в Испании, напоминает Sky News.
Второй случай заражения новой инфекцией в этой стране зафиксировали 9 февраля. По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс., летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тыс. случаях.
View this post on Instagram
**Coronavirus news Tenerife** Masked police have now closed off the roads and taped up entries and exits to the Costa Adeje Palace hotel, as over 1,000 people are quarantined inside after an Italian man staying at the Hotel tested positive for Coronavirus . #tenerife #canarianweekly #canaryislands #coronavirus #coronavirusspain #costaadejepalace #adeje #costaadeje #breakingnews #h10costaadejepalace
View this post on Instagram
Son cosas de la vida🙄#gubbepåhotell #inlåstgubbe #koronagubbe