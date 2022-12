ФОТО. США и Канаду накрыла снежная буря: погибло более 30 человек

Согласно последним данным, в результате зимней бури, обрушившейся на США, погибли свыше 30 человек. Американские СМИ приводят разные оценки. По данным телеканала ABC, по состоянию на вечер воскресенья, 25 декабря, в стране зафиксировано минимум 39 смертельных исходов. Телекомпания NBC со ссылкой на собственные подсчеты сообщает о 41 жертве. По оценке экстренных служб, количество погибших будет увеличиваться.



По информации СМИ, в результате непогоды погибли люди в 12 штатах: Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин. Больше всего смертей зафиксировано в городе Буффало, который расположен на восточном берегу озера Эри, и окрестностях. Как сообщил в Twitter исполнительный директор округа Эри штата Нью-Йорк Марк Полонкарц, количество жертв достигло 12.



Our @ECDOH confirms of the 12 deaths:

- 4 were found outside;

- 1 was found in a car;

- 3 were from snow shoveling/blowing cardiac events;

- 1 was found inside; &

- 3 were for delayed EMS Response.

Sadly, we're getting reports of additional deaths that still need to be confirmed.