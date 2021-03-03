ФОТО: Странное явление в Венеции: обычно наводнения, а теперь пересохшие каналы
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Обычной бедой Венеции являются наводнения, но в этом году из-за рекордных отливов в знаменитом итальянском городе произошло противоположное явление: многие венецианские каналы остались без воды.

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В результате многие гондолы, перевозящие туристов по городу, остаются на берегу. По Венеции будет сложнее передвигаться и многим местным жителям, для которых лодки и катера являются единственным транспортным средством.

ФОТО: Странное явление в Венеции: обычно наводнения, а теперь пересохшие каналы
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Гранд-канале — самой большой протоке между островами венецианской лагуны — вода все же осталась. Но ее уровень заметно упал.

ФОТО: Странное явление в Венеции: обычно наводнения, а теперь пересохшие каналы
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Из-за рекордного отлива уровень воды в Венеции в этом году снизился на 48 сантиметров.

Из-за пандемии коронавируса улицы Венеции по-прежнему почти пусты, однако туристы в городе все же есть.

ФОТО: Странное явление в Венеции: обычно наводнения, а теперь пересохшие каналы
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Намного чаще в Венеции можно увидеть вот такие сцены. Эти фото были сделани на площади Сан-Марко в ноябре 2019 года, когда в городе произошло самое сильное наводнение за последние 50 лет.

Мэр города Луиджи Брунгаро заявлял, что в резких перепадах воды виновато глобальное потепление.

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