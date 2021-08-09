Фото: Тауэрский мост в Лондоне подняли и не могут опустить
Foto: Shutterstock

Знаменитый Тауэрский мост в Лондоне уже больше часа не могут свести из-за технических неполадок, сообщают в корпорации лодонского Сити.

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Тауэрский мост застрял в поднятом положении. Представитель корпорации Сити, которой он принадлежит, заявил, что причины поломки неизвестны. Каждый год мост поднимается и опускается примерно по 800 раз.

"Мы работаем, чтобы разрешить вопрос как можно скорее", - заявил представитель корпорации. Полиция Лондона призывает публику избегать моста. Сейчас он закрыт для автомобилей и пешеходов.

Поломка случилась около 2:45 по Лондону (4:45 по Москве). На обоих берегах Темзы образовались заторы.

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BBC News Русская служба:

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BBC News Русская служба

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BBC News Русская служба
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