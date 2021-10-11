ФОТО: в Эстонии вступил в должность новый президент

В понедельник, 11 октября, в Эстонии в должность вступил новый президент государства Алар Карис. Он сменил предшествующего главу страны Керсти Кальюлайд.

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На торжественном заседании в Рийгикогу новый президент дал должностную клятву и получил президентские регалии.

Бывший директор Эстонского национального музея Алар Карис был избран президентом страны 31 августа в результате голосования в Рийгикогу. Кандидатов, выдвинутых обеими правящими партиями, поддержали 72 парламентских депутата, восемь бюллетеней не были заполнены. Для того, чтобы кандидат был избран, он должен получить 68 голосов из 101.

63-летний Карис является выпускником Эстонского университета естественных наук и по специальности он - биолог. С 2003 по 2007 год он был ректором Университета естественных наук, а с 2007 по 2012 год - ректором Тартусского университета. С 2013 по 2018 год Карис занял должность госконтролера Эстонии, а в 2018 году стал директором Национального музея. Карис определил образование, науку и инновации в качестве своих главных приоритетов на посту президента.