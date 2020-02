ФОТО: В Китае за 10 дней построили больницу на 1000 коек для больных коронавирусом

2 февраля в китайском городе Ухань закончили строительство полевого госпиталя на 1000 пациентов, передает Deutsche Welle. Заболевших начнут принимать 3 февраля.

В госпиталь будут направлены 1400 медиков.

Строительство больницы заняло 10 дней, работы шли круглые сутки.

Это не первый подобный госпиталь в Китае. 17 лет назад при помощи метода ускоренного строительства был возведен госпиталь в Пекине для больных атипичной пневмонией (SARS).

Сейчас на подходе второй госпиталь в городе Ухань. Он сможет принять 1600 пациентов.

#BREAKING Construction work of Huoshenshan Hospital, #Wuhan's makeshift hospital built for treating pneumonia patients infected with the novel #coronavirus completed Sunday morning; the hospital will officially start services from Monday pic.twitter.com/njpeB8xqmG