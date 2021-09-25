ФОТО: В Москве прошла акция КПРФ против результатов выборов
Foto: AP/Scanpix/LETA

В Москве в субботу, 25 сентября, прошла акция КПРФ против результатов выборов. Как сообщает корреспондент DW, на несогласованное со столичной мэрией мероприятие, проходившее в форме встречи граждан с депутатами от компартии, пришло около тысячи человек. Полиция заявила о порядка 400 участниках.

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"Мы должны были собраться и отпраздновать победу коммунистов на выборах в Госдуму. Но вместо того чтобы праздновать, мы вынуждены протестовать. Нашу победу умыкнули с помощью электронного голосования", — заявил депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов.

Официально встреча продлилась меньше часа. Представители Компартии заявили, что не признают итоги выборов, назвали проведенное электронное голосование "угрозой национальной безопасности" и обвинили власти в "надругательстве над волеизъявлением народа".

Удальцов арестован за организацию митинга


Одновременно с проведением несогласованной протестной акции Симоновский суд Москвы признал виновным в ее организации координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова, арестовав его на десять суток. Удальцов заявил о намерении обжаловать решение суда.

Кроме того, за сутки перед акцией КПРФ на Пушкинской площади в Москве были задержаны около 60 активистов партии. Об этом телеканалу "Дождь" Денис Парфенов.

Итоги выборов в Госдуму


Согласно официально утвержденным результатам победу на выборах в Госдуму одержала партия "Единая Россия", которая с учетом одномандатных округов получает 324 депутатских кресла в новом составе российского парламента. У КПРФ — 57 мандатов, "Справедливая Россия — За правду" получила — 27 мандатов, ЛДПР — 21 мандат, "Новые люди" — 13. Кроме того, "Родина", "Гражданская платформа", "Партия Роста" получают по одному мандату, и пять мандатов достались кандидатам-самовыдвиженцам.

Руководство КПРФ не будет заявлять о непризнании итогов выборов в целом, оспаривая только результаты электронного голосования, рассказал источник в партии интернет-порталу "Медуза".

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Deutsche Welle

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