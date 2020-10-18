ФОТО: В Таллине прошла акция в поддержку ЛГБТ после гомофобных слов главы МВД

В воскресенье, 18 октября, днем в центре Таллина прошла акция в поддержку однополых пар. Об этом пишет русская версия эстонского портала Delfi.
Организаторы акции призвали всех участников сказать нет планируемой реформе брака, проект которой сейчас на столе у правительства. Один из организаторов Леммит Каплинский отметил, если совершеннолетние люди заботятся и берут ответственность за детей и друг за друга, то это и есть семья.
На площади Вабадузе собралось более 300 человек в поддержку ЛГБТ-сообщества. "Давайте скажем решительное "нет" планирующемуся референдуму о браке!" — скандировали организаторы мероприятия.
На площади также произошла стычка с противниками ЛГБТ-движения. Группа молодых людей с плакатами, в масках, скрывающих лица, вышла показать свое недовольство. В результате стычки между противниками ЛГБТ-сообщества и участниками акции пострадал один человек. Было возбуждено уголовное дело.
Еще в сентябре политики входящей в правящую коалицию партии EKRE заговорили о референдуме о вопросе семьи — они предлагают внести в Конституцию определение брака, как союза мужчины и женщины. А недавно министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) заявил в интервью, что живущим в Эстонии геям следует уехать в Швецию.