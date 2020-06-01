ФОТО: В Забайкальском крае появилась надпись "Путин вор"
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В поселке Агинское Забайкальского края появилась надпись "Путин вор". Неизвестные выложили ее в ночь на 1 июня на сопке, где ранее красовалась надпись поселка, но уже утром надпись убрали, сообщает региональный портал "Чита.Ру".

Со слов очевидца, поговорившего с источником, следует, что накануне вечером на сопке еще была старая надпись "Агинское", а на утро появилась новая. Впрочем, ее быстро убрали. "Еще в 8:00 она [новая надпись] была, около 9:00 ее начали перекладывать", — сообщил собеседник портала.

В конечном счете название переделали в "Путинское", а позже — обратно в "Агинское".

В администрации поселка заявили, что надпись может быть обычным фотомонтажом. Но вскоре глава Агинского Андрей Дашин подтвердил, что снимки — настоящие. Комментируя инцидент, он предложил "вместе идти вперед и достойно с настоящей любовью относиться к своей малой Родине".

Как сообщает "МК в Чите", полиция уже разыскивает авторов надписи "Путин вор".

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