ФОТО: В Забайкальском крае появилась надпись "Путин вор"

В поселке Агинское Забайкальского края появилась надпись "Путин вор". Неизвестные выложили ее в ночь на 1 июня на сопке, где ранее красовалась надпись поселка, но уже утром надпись убрали, сообщает региональный портал "Чита.Ру".

Со слов очевидца, поговорившего с источником, следует, что накануне вечером на сопке еще была старая надпись "Агинское", а на утро появилась новая. Впрочем, ее быстро убрали. "Еще в 8:00 она [новая надпись] была, около 9:00 ее начали перекладывать", — сообщил собеседник портала.

В конечном счете название переделали в "Путинское", а позже — обратно в "Агинское".

ХАХАХА, все СМИ закрывают

на первом фото видно, как бегут люди разбирать буквы, сотрудники администрации наверное ))

В Агинском округе опровергли создание надписи про Путина на сопке pic.twitter.com/QUWuBWW2W1 — Партия Прогресса РБ (@ProgressRB) June 1, 2020

В администрации поселка заявили, что надпись может быть обычным фотомонтажом. Но вскоре глава Агинского Андрей Дашин подтвердил, что снимки — настоящие. Комментируя инцидент, он предложил "вместе идти вперед и достойно с настоящей любовью относиться к своей малой Родине".

Как сообщает "МК в Чите", полиция уже разыскивает авторов надписи "Путин вор".