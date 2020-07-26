ФОТО, ВИДЕО: На аукционе продан самый маленький в мире серийный автомобиль

На аукционе Bring a trailer в Канаде продали одноместный трехколесник Peel P50. Модель 1964 года ушла с молотка за 78 тысяч долларов. Это самый маленький в мире серийный автомобиль.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Проданный экземпляр — один из пятидесяти трехколесных автомобилей, выпущенных британской компанией Peel Engineering с 1962 по 1965 годы. До наших дней "дожили" лишь 27 подобных машин.

Peel P50 — очень миниатюрный автомобиль. Длина машины составляет 1372 миллиметра, а ширина — 991 миллиметр. Весит автомобиль всего 59 кг. Машину способен поднять один человек — для этой цели у автомобиля сзади имеется ручка. В 2010 году модель попала в книгу рекордов Гиннеса как самый маленький серийный автомобиль в мире.

Продававшийся на аукционе Peel P50 сошел с конвейера в Великобритании в 1964 году. Пробег данной машины неизвестен — производитель при сборке не предусмотрел одометр. Модель с течением времени перекочевала из Европы в Канаду, где ее отреставрировали до идеального состояния. Кузов автомобиля восстановили с помощью стекловолокна, а единственное сидение в салоне обтянули белой кожей.

В одноместном автомобиле восстановили родной 49-кубовый мотоциклетный двигатель, выдающий 4,2 лошадиные силы. Мотор работает вместе с трехступенчатой механической коробкой передач и позволяет машине разгоняться до 60 км/ч.

Аукцион продлился шесть дней. Стартовая цена автомобиля составила 30 тысяч долларов. Машина ушла с молотка за 78 тысяч.



