ФОТО, ВИДЕО: На Филиппинах экскаватором раздавили 21 роскошную машину
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На территории Филиппин экскаватором раздавили двадцать одну роскошную машину. По мнению властей, такая показательная "казнь" является лучшим способом борьбы с нелегальными поставками.

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Таможенное управление Филиппин показательно уничтожило 21 суперкар. В груду металлолома превратились Bentley Continental Flying Spur, Hyundai Genesis, Lotus Elise, Mercedes-Benz SLK, Porsche 911 un Toyota Camry Solara. Акция была проведена в рамках борьбы с нелегальным импортом автомобилей.

По данным Таможенного управления, все автомобили были незаконно ввезены на территорию Филиппин различными контрабандистами и конфискованы в период с 2018 по 2020 год.

Среди уничтоженных автомобилей был редкий McLaren 620R. Суперкар был выпущен в количестве 350 экземпляров. Модель разгоняется до 322 км/час. Ее стоимость оценивается в 1 200 000 долларов.

После директивы президента Филиппин Родриго Дутерте, которая была подписана в 2018 году, таможенное управление страны приняло решение уничтожать все контрабандные автомобили, а не продавать их с аукциона, чтобы направить контрабандистам "серьезное послание".

Контрабандные автомобили, которые попадают на территорию Филлипин, часто скрываются в транспортных контейнерах и не декларируются импортерами, чтобы избежать уплаты таможенных пошлин и налогов в зависимости от стоимости авто.

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