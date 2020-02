ФОТО, ВИДЕО: Последствия урагана "Киара" глазами европейцев

В выходные в Европу с Северной Атлантики пришел мощный ураган: в Британии его называют "Киара" (Ciara), в Германии — "Забине" (Sabine). В субботу он накрыл Великобританию, а с полудня воскресенья продвинулся к странам Бенилюкса, Скандинавии и Балтии. Из-за дождя и сильного ветра у европейцев возникли проблемы со связью и транспортом. Многие жители остались без света.

Ураган пришел в Европу с юго-восточного побережья США. В некоторых странах скорость ветра, по данным синоптиков, превышала 140 км/ч. Сильнее всего ураган "Киара" обрушился на Уэльс, где в отдельных частях порывы ветра достигали 150 км/ч.

В выходные в странах северо-западной части Европы начали массово отменять авиарейсы. В Великобритании стихия привела к перебоям в работе транспорта и массовым отключениям света. Сильный ветер доставил жителям проблемы со связью и телевещанием, из-за дождей мелкие речки вышли из берегов и образовали мини-наводнения. Вырванные с корнем деревья перекрыли дороги, некоторые жильцы остались без крыши над головой.

A shipping container floats down Burnley Road in Todmorden. #StormCiara continues to cause chaos in #Manchester and beyond. pic.twitter.com/xOyYV2GsaC — The Manc (@TheMancUK) February 9, 2020



Ураган "Киара" бушевал и на материковой части Европе: шквальный ветер и проливные дожди обрушились также на Францию, Бельгию и Нидерланды, Германию, Швецию и Норвегию. Во многих странах авиакомпании из-за опасных порывов ветра отменили свои международные и внутренние рейсы. Многие поезда ходили с опозданием из-за поваленных на железнодорожное полотно деревьев. Движение межгородских автобусов и поездов было затруднено по всей Европе. Паромные сообщения через Ла-Манш оказались парализованными. Компания-оператор скоростных дорог в Англии Highways England опубликовала в Twitter фото падающего от ветра грузовика.



It's getting windy. A lucky escape for this lorry driver on the #A20 heading for Dover, he was helped out by our traffic officers. If you must travel, plan ahead, watch for fallen trees, flying cones or debris, and drive safely. Be careful out there folks #StormCiara pic.twitter.com/8U7jTWCWla — Highways England (@HighwaysEngland) February 9, 2020

We’re picking up an increase in property issues through the Tenancy Stream platform following on from storm Ciara, we’re hoping everyone is safe.

One of the elements we hope to build on over the next few months weather #signals #propertymanagement #stormdamage #stormciara pic.twitter.com/DHTR2SL1a3

— Tenancy Stream (@TenancyStream) February 9, 2020



Самолет British Airways установил рекорд скорости для трансатлантического перелета: рейс из Нью-Йорка в Лондон занял 4 часа 57 минут, почти на полтора часа быстрее расписания, благодаря попутному штормовому ветру. Максимальную скорость — 825 миль в час (1327 км/ч) самолет развил у побережья канадского Ньюфаундленда.

Официальный представитель British Airways, комментируя случившееся, заявил, что компания всегда считает приоритетом безопасность, а не рекорды скорости, но в данном случае подготовка пилотов позволила им доставить клиентов в пункт назначения с серьезным запасом по времени.

Пассажирам, летевшим в обратном направлении, повезло меньше. Их полет растянулся до 7,5 часов, а в конечном пункте назначения людей ждала жесткая посадка.

Well this plane was struggling to land at Birmingham, airport, UK this afternoon 9th February during the severe gales from #stormCiara Video via @ColeraineMeteo thank you!! #Ciara #ukweather pic.twitter.com/3HBaIfEVwo — WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) February 9, 2020

Немецкая метеослужба накануне, 9 февраля выпустила почти максимальное предупреждение о штормовой опасности для большей части Германии. Местные власти отменили ряд культурно-развлекательных и спортивных мероприятий. Немецкий футбольный союз, в частности, перенес на неопределенный срок намеченный на воскресенье матч между менхенгладбахской "Боруссией" и "Кельном". В понедельник в ряде федеральных земель закрылись школы и детские сады. Накануне ливень затопил дороги, а шквалистые порывы ветра буквально сбивали людей с ног.

Deze tb mogen we echt niet negeren! pic.twitter.com/boQPSNrioo — akovicc (@amaduJwz) February 9, 2020



Ураган затронул также Скандинавию. На южном побережье Швеции скорость южного и юго-западного ветра достигала 22 м/с, с порывами до 28 м/с. В Дании порывы ветра достигали 33 м/с, а высота волн у побережья — шести метров.



Hours before the arrival of Storm Ciara. Taken at Porthcawl. #StormCiara pic.twitter.com/0yKullsb2G — Michaela Ismail (@michaelaismail) February 8, 2020

Storm Ciara absolutely getting the better of me 💨🌊 tonight’s piece to camera, plus a few extra explicits that’s didn’t quite make the cut 🔞❌ pic.twitter.com/ImeUyNHQRI — Ryan Maher (@RyanMaherSTV) February 9, 2020



Бушующая по всей Европе буря достигла Балтийского моря к вечеру 9 февраля. В Латвии самые сильные порывы ветра были зарегистрированы в 20 часов на побережье у Лиепаи — 23 м/с. Утром 10 февраля скорость ветра в центральных районах Латвии составила 15-20 метров в секунду, на побережье Курземе и северной части Видземе — до 26 метров в секунду. В ночь на понедельник в Балтийском море порывы ветра достигали 34 метров в секунду.