ФОТО, ВИДЕО: в Минске проходит акция памяти погибшего участника протестов
Foto: DELFI

Сегодня в Минске идет прощание с Александром Тарайковским, который погиб во время акции протеста 10 августа. Семья погибшего попросила не приходить в ритуальный зал. Жители Белоруссии собрались у станции метро "Пушкинская" в Минске на акцию памяти. По последним данным, собралось несколько тысяч человек.

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Семья погибшего, как сообщает "Наша Нiва", попросила не приходить в ритуальный зал на улице Ольшевского и оставить их наедине с покойным. Ритуальный зал расположен недалеко от места гибели Тарайковского.

Напомним, что он погиб именно у станции метро "Пушкинская". Ранее МВД Беларуси заявило, Тарайковский погиб из-за "взрывного устройства", сдетонировавшего в его руке.

Но как пишет Би-Би-Си, по версии расследователей из Conflict Intelligence Team, Тарайковского застрелил из гранатомета или дробовика сотрудник спецназа КГБ или МВД Беларуси.

Отец погибшего Валерий Тарайковский сообщил РБК, что ему не дали увидеть тело сына в морге.Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларусии. Защита сегодня Беларусии — это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства.

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