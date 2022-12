ФОТО, ВИДЕО: в Румынии по делу о торговле людьми задержали блогера, его выдала коробка из под пиццы

Бывший кикбоксер и инфлюенсер Эндрю Тейт был задержан в Румынии по делу о торговле людьми и изнасиловании. Об этом со ссылкой на Sky News сообщает Новая газета. Европа. Задержать Тейта удалось благодаря тому, что он, унижая экоактивистку Грету Тунберг, записал видео, на котором была видна коробка из под пиццы.

36-летний американец британского происхождения, его брат Тристан, а также еще два румынских подозреваемых были взяты под стражу на 24 часа.

BREAKING: Andrew Tate and brother Tristan arrested in Romania in human trafficking probe pic.twitter.com/b5eaZrErAb



"Четверо подозреваемых, кажется, создали организованную преступную группу с целью вербовки и эксплуатации женщин, заставлял их создавать порнографический контент, предназначенный для просмотра на специализированных веб-сайтах за деньги", — рассказали в прокуратуре. Расследование против братьев велось с апреля.

Издание отмечает, что, по данным правоохранительных органов, братья Тейт вводили пострадавших в заблуждение, говоря, что хотят с ними романтических отношений. После этого женщин увозили в румынский уезд Илфов, где с помощью физического и психологического насилия принуждали их сниматься в порно, утверждает румынская полиция. Сейчас известно как минимум о шести пострадавших.

Задержать братьев Тейт удалось благодаря тому, что Эндрю, унижая экоактивистку Грету Тунберг, записал видео, на котором была видна коробка из под пиццы. По логотипу на коробке румынские полицейские вычислили его адрес.

Please provide your email address so I can send a complete list of my car collection and their respective enormous emissions. pic.twitter.com/ehhOBDQyYU — Andrew Tate (@Cobratate) December 27, 2022

This is just the start.

My TWO Ferrari 812 competizione have 6.5L v12s.

My Bugatti has a w16 8.0L quad turbo.



Сначала Тейт похвастался в твиттере тем, что у него есть 33 автомобиля, и тегнул Тумберг, чтобы она дала ему адрес электронной почты, на который он пришлет описание вредных выбросов от его коллекции машин. В ответ экоактивистка дала ему фейковый адрес, высмеющивый Тейта. После этого Тейт записал видео, оторое выдало его адрес.

Thank you for confirming via your email address that you have a small penis @GretaThunberg

And I do agree you should get a life ❤️ https://t.co/mHmiKHjDGH pic.twitter.com/SMisajQRcf

— Andrew Tate (@Cobratate) December 28, 2022