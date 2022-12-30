ФОТО, ВИДЕО: в Румынии по делу о торговле людьми задержали блогера, его выдала коробка из под пиццы
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Бывший кикбоксер и инфлюенсер Эндрю Тейт был задержан в Румынии по делу о торговле людьми и изнасиловании. Об этом со ссылкой на Sky News сообщает Новая газета. Европа. Задержать Тейта удалось благодаря тому, что он, унижая экоактивистку Грету Тунберг, записал видео, на котором была видна коробка из под пиццы.

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36-летний американец британского происхождения, его брат Тристан, а также еще два румынских подозреваемых были взяты под стражу на 24 часа.


"Четверо подозреваемых, кажется, создали организованную преступную группу с целью вербовки и эксплуатации женщин, заставлял их создавать порнографический контент, предназначенный для просмотра на специализированных веб-сайтах за деньги", — рассказали в прокуратуре. Расследование против братьев велось с апреля.

Издание отмечает, что, по данным правоохранительных органов, братья Тейт вводили пострадавших в заблуждение, говоря, что хотят с ними романтических отношений. После этого женщин увозили в румынский уезд Илфов, где с помощью физического и психологического насилия принуждали их сниматься в порно, утверждает румынская полиция. Сейчас известно как минимум о шести пострадавших.

Задержать братьев Тейт удалось благодаря тому, что Эндрю, унижая экоактивистку Грету Тунберг, записал видео, на котором была видна коробка из под пиццы. По логотипу на коробке румынские полицейские вычислили его адрес.


Сначала Тейт похвастался в твиттере тем, что у него есть 33 автомобиля, и тегнул Тумберг, чтобы она дала ему адрес электронной почты, на который он пришлет описание вредных выбросов от его коллекции машин. В ответ экоактивистка дала ему фейковый адрес, высмеющивый Тейта. После этого Тейт записал видео, оторое выдало его адрес.


Грета уже отреагировала на задержание Тейта, разместив твит: "Вот, что происходит, когда не перерабатываешь коробки о пиццы".

ФОТО, ВИДЕО: в Румынии по делу о торговле людьми задержали блогера, его выдала коробка из под пиццы
Foto: Twitter

Тейт — бывший кикбоксер и блогер, который был заблокирован в твиттере в 2017 году за женоненавистнические взгляды и хейтспич. В прошлом месяце его аккаунт был восстановлен.

Среди прочего он высказывал мнение, что жертвы изнасилования «несут некоторую ответственность» за нападение, и называл женщин «собственностью», принадлежащей мужчинам, а себя — «королем токсичной мужественности».

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