Франция добилась отсрочки исполнения нового закона РФ о шампанском

Франция добилась отсрочки в конфликте с РФ о маркировке шампанского на российском рынке. Париж достиг разрешения российской стороны не исполнять до конца года новый закон, обязывающий иностранные компании маркировать шампанское как "игристое вино", сообщает во вторник, 26 октября, французское информагентство AFP.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Это не урегулирует все вопросы, но мы полны решимости за это время достигнуть прогресса", — заявил в интервью агентству министр-делегат при министре по делам Европы и иностранных дел Франк Ристер.

Спор о шампанском

Конфликт вокруг нового закона о шампанском разгорелся между Францией и Россией минувшим летом. В начале июля президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону о регулировании алкогольной продукции, которые обязывают виноделов французского региона Шампань, желающих продавать свою продукцию в России, называть ее "игристым вином". Брендом "шампанское" на русском языке на территории РФ впредь разрешено пользоваться только российским производителям.

Против закона выступило французское объединение производителей шампанского Comitе Champagne, объединяющее крупных производителей, а также Еврокомиссия. Франция пригрозила России судом в том случае, если выяснится, что новый российский закон, обязывающий иностранные компании маркировать нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО). Новый российский закон "открыто направлен против французской продукции" и вписывается в логику "протекционистских мер" в сфере российского виноделия, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Между тем французская транснациональная компания LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) уже согласилась добавлять упоминание об "игристом вине" на оборотную сторону бутылок c поставляемым в Россию шампанским, пояснив, что она старается всегда соответствовать действующему законодательству.