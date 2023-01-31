Франция и Австралия вместе произведут для Украины снаряды

Франция и Австралия договорились вместе произвести для Украины несколько тысяч 155-мм артиллерийских снарядов. Также в Париже допускают возможность поставок истребителей, но пока не получали от Киева такого запроса.

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Франция и Австралия договорились вместе произвести для Украины несколько тысяч 155-мм артиллерийских снарядов. Об этом заявил 30 января французский министр обороны Себастьен Лекорню на пресс-конференции в Париже по итогам встречи глав МИДов и оборонных ведомств обеих стран.

По его словам Лекорню, непосредственным производством снарядов займется французская оружейная компания Nexter, а Австралия поставит необходимый для этого порох. Производственные расходы также будут разделены между двумя странами.

Глава французского оборонного ведомства назвал достигнутое соглашение о сотрудничестве "беспрецедентным". Его австралийский коллега Ричард Марлес добавил: "Это — часть постоянного уровня поддержки, которую оказывают Украине Франция и Австралия, чтобы убедиться, что Украина сможет выстоять в этом конфликте и добиться его завершения на собственных условиях".

Париж допускает поставки Киеву истребителей

В тот же день президент Франции Эмманюэль Макрон также допустил поставку Парижем Киеву западных истребителей. "Ничто, в принципе, не исключено", — заявил Макрон после встречи в Гааге с премьером Нидерландов Марком Рютте. При этом французский президент добавил, что Украина сначала должна сделать официальный запрос о поставке истребителей — какого в Париже пока не получали.

Также Макрон подчеркнул, что предоставленное Западом вооружение не должно использоваться для "эскалации конфликта" и атак на территорию РФ, а исключительно для защиты Украины от российской агрессии. Назвал президент Франции и еще одно условие: поставки оружия Киеву не должны снижать боевые возможности французских вооруженных сил.

Рюгге, в свою очередь, выразил согласие с критериями Макрона. Премьер Нидерландов также заявил, что на поставки истребителей Украине "нет табу" и они стали бы "большим шагом вперед". При этом соответствующего запроса правительство Нидерландов от Киева, по словам Рюгге, также не получало.