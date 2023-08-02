Франция начала эвакуацию своих граждан из Нигера. В стране может начаться гражданская война

Франция начала эвакуацию своих граждан, а также граждан других европейских стран из Нигера. Там после военного переворота, произошедшего на прошлой неделе, резко выросли антифранцузские настроения.

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Первый самолет с европейцами уже вернулся из Нигера, доставив в Париже 262 человека.

Германия посоветовала своим гражданам воспользоваться предложением Франции и тоже эвакуироваться на ее самолетах.

В Нигере также базируются около тысячи французских солдат, которые входят в международные силы, помогавшие властям Нигера бороться с исламистскими группировками. Пока что Франция их выводить не собирается.

Всего в этой африканской стране живут около 600 французских граждан и менее 100 граждан Германии.

Министерство иностранных дел Италии сообщило, что в столице страны Ниамее находится около 90 итальянцев, тогда как по всей стране их около 500, большинство из которых составляют военнослужащие. К эвакуации своих граждан готовится и Испания.

Французские власти также отметили, что решили вывезти своих граждан еще и потому, что гражданские полеты в Нигер прекращены, и люди, даже если захотят, не смогут выбраться из страны самостоятельно.

Французская компания по производству ядерного топлива Orano сообщила, что пока что продолжит работу в стране. Уран, добываемый в Нигере, составляет порядка 10% от всей ее продукции. Эвакуация французских граждан на ее работу повлиять не должна, поскольку большинство сотрудников компании в Нигере являются гражданами Нигерии.

По имеющимся сообщениям, во вторник обстановка в столице Нигера Ниамее была относительно спокойной.

Антифранцузские демонстрации

В воскресенье сотни сторонников путчистов собрались у посольства Франции в столице страны Ниамее. Они кричали: "Долой Францию!", сожгли французский флаг и бросали камни во французское посольство, а потом подожгли стены здания.

Полиции удалось их разогнать только при помощи слезоточивого газа.

Некоторые из сторонников путчистов также скандировали: "Да здравствует Россия!" и "Да здравствует Путин!"

Это в очередной раз подтвердило опасения, что бывшая французская колония после военного переворота может развернуться в сторону России, как это уже произошло после перехода власти в руки военных в соседних Мали и Буркина-Фасо.

В субботу ЕС и Франция заявили, что приостанавливают всю финансовую поддержку Нигера и прекращают сотрудничество с ним в области безопасности.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признает и не намерен признавать новое правительство Нигера, пришедшее к власти в результате военного путча. Мохамед Базум, по его словам, "остается единственным легитимным президентом Нигера", которого следует немедленно освободить.

Иностранная интервенция и возможная гражданская война

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В воскресенье лидеры регионального блока стран Западной Африки ECOWAS собрались на срочный саммит в соседней Нигерии, чтобы обсудить возможные меры после очередного военного переворота, случившегося в этом регионе: ранее военные захватили власть в Мали и Буркина-Фасо.

Они пригрозили ввести в страну войска, если законный президент Мохамед Базум не будет восстановлен в должности в течение недели.

В понедельник в Нигер прибыл президент Чада Махамат Идрис Деби, который выступает посредником от имени ECOWAS. Он сфотографировался вместе с низложенным президентом.

Хунты Буркина-Фасо и Мали в ответ на ультиматум, выдвинутый лидерами стран Западной Африки, заявили, что если ECOWAS все-таки решится начать военную интервенцию, они выйдут из блока и станут защищать своего восточного соседа. По их словам, подобное вмешательство приведет к катастрофе и общей дестабилизации в регионе.

Однако следует отметить, что членство Буркина-Фасо и Мали, а также Гвинеи в ECOWAS после произошедших в них военных переворотов приостановлено.

Члены ECOWAS уже отправляли свои войска в другие страны блока, чтобы помочь их законным властям.

Например, в 2017 году военные силы стран Западной Африки вмешались в события, происходившие в Гамбии, когда президент Яйя Джамме отказался передать власть после поражения на выборах своему сопернику Адаму Бэрроу.

После введения в страну войск Сенегала и Нигерии, он в конце концов уступил и отправился в изгнание в Экваториальную Гвинею, предоставившую ему убежище.

А в прошлом году ECOWAS направил войска для поддержки правительства Гвинеи-Бисау после неудавшейся попытки государственного переворота.

Алжир, северный сосед Нигера, призвал к осторожности в отношении любого возможного военного вмешательства, заявив, что оно "приведет к эскалации нынешнего кризиса".

То, что Мали и Буркина-Фасо готовы ввести войска, чтобы воспрепятствовать попыткам своих бывших союзников восстановить законную власть в Нигере, означает, что ситуация в регионе может резко дестабилизироваться — притом что в нем активно действуют еще и джихадистские группировки, которые не преминут воспользоваться хаосом.

Борьба с джихадистами, безопасность и Россия

До мятежа на прошлой неделе Нигер был ключевым союзником Запада в борьбе с джихадистским экстремизмом в Сахеле (Сахель — тропический саванный регион в Африке, куда входят 12 стран, включая Мали, Нигер, Буркина-Фасо и Чад, с 300 млн населения.). В этой стране есть военные базы и у Франции, и у США.

По сообщению телекомпании CNN, американским военным приказано не покидать территорию базы, пока власти решают, что предпринять. Если США решат, что путчисты могут остаться у власти, то прекратят финансовую помощь стране и помощь в области безопасности.

После того, как в 2021 году военное руководство Мали решило сотрудничать с российской ЧВК "Вагнер", Франция перенесла центр своих региональных контртеррористических операций именно в Нигер.

Тем временем захватившая власть военная хунта обвинила Францию в подготовке военного вмешательства с целью восстановления свергнутого президента Мохамеда Базума.

Представители путчистов заявили по национальному телевидению, что Франция якобы ищет "способы и средства для военного вмешательства в дела Нигера".

На это министр иностранных дел Франции Катрин Колонна ответила, что Париж даже и не думает о возможной военной интервенции.

"Это не так, — сказала она новостному каналу BFMTV в понедельник вечером, добавив, что еще можно вернуть демократически избранного президента Нигера к власти. — Это необходимо, потому что дестабилизация опасна для Нигера и его соседей".

Она предположила, что переворот, который осудила официальная Россия, но приветствовал глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, открывает для России новые возможности.

"Я не уверена, что все в Нигере спят с российским флагом под подушкой. Но не исключено, что Россия попытается воспользоваться этой ситуацией. Так произошло в других странах региона. Это — мое предположение", — добавила она.

Схожую мысль высказал и пресс-секретарь американского Госдепартамента Мэтью Миллер: "Мы не видели никаких доказательств того, что за этим переворотом стояла Россия, но, конечно же, вполне в характере и России, и в характере ЧВК "Вагнер" воспользоваться нестабильностью в этой или любой другой стране Африки", — сказал он во вторник, отвечая на вопросы журналистов.

"Хороших вариантов нет"

Комментарий корреспондента Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнка Гарднера

В будущем для Нигера хороших вариантов нет. Похоже, что Запад потеряет там свои стратегические контртеррористические базы, а военное вмешательство ECOWAS почти наверняка приведет к гражданской войне.

За нынешней эвакуацией французских граждан, вполне вероятно, последует закрытие американских и французских военных баз и уход 2500 военнослужащих, которые помогали Нигеру бороться с повстанцами-джихадистами.

Так кому же все это выгодно? Уж точно не населению Нигера. Присутствие западных войск нравилось далеко не всем, но в результате страна ежегодно получала финансовую и военную помощь на сотни миллионов евро. Теперь помощь прекратилась.

Российские флаги появились на улицах подозрительно быстро, так что вполне вероятно, что российская ЧВК "Вагнер" попытается заменить уходящие западные войска.

А для джихадистов из "Боко Харам", Аль-Каиды и Исламского государства, действующих по всему Сахелю, весь этот развал и неопределенность — это просто подарок стратегического значения.