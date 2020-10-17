Франция назвала имя мужчины, обезглавившего учителя под Парижем. Это чеченец из Москвы

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В пятницу вечером в пригороде Парижа был обезглавлен школьный учитель. На него напал, по данным прокуратуры, 18-летний мужчина, родившийся в Москве.

Согласно заявлению французских властей, нападавшего звали Абдулак Абуезидович А. Он родился 12 марта 2002 года в Москве, а во Франции имел статус беженца.

47-летнему преподавателю Самюэлю Пати стали поступать угрозы после того, как на уроке он показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, сообщили ранее французские СМИ.

Полиция расследует нападение на Пати как теракт. Оно произошло в районе 17:00 по местному времени (18:00 Москве) на улице считающегося благополучным городка Конфлан-Сент-Онорин, расположенного к северо-западу от центра Парижа.

По данным СМИ, нападавший не был включен в список радикалов, но состоял в банде в коммуне Эраньи, одним из членов которой был известный полиции исламист.

Посольство России в Париже находится в контакте с французскими властями по делу об убийстве учителя, в котором подозревают гражданина РФ, сообщили Интерфаксу в субботу в российской дипмиссии.

На данный момент полиция задержала девять подозреваемых. Изначально это были четверо родственников нападавшего, включая одного несовершеннолетнего. Позднее в ходе расследования были задержаны еще пять человек — в их числе двое родителей учеников из школы, в которой работал убитый. По данным местных СМИ, они высказывали недовольство решением учителя показать классу карикатуры на пророка Мухаммеда.

Карикатуры, которые учитель показал классу на уроке об антиклерикализме и свободе слова, были известны по публикациям в сатирическом журнале Charlie Hebdo. В настоящий момент в Париже идет суд по делу об убийстве 12 человек в результате исламистского нападения на редакцию этого журнала в 2015 году.

За последний месяц это второе исламистское нападение, связанное с карикатурами на пророка Мухаммеда, напечатанными Charlie Hebdo. В конце сентября полиция Парижа задержала выходца из Пакистана, напавшего с ножом на двоих людей недалеко от бывшего офиса журнала.

Что известно о нападении?

Злоумышленник, вооруженный большим ножом, напал на учителя возле средней школы города Конфлан-Сент-Онорин, расположенного в 25 километрах от центра Парижа. Нанеся серию резаных ран в области шеи, преступник отрезал голову своей жертве.

По словам очевидцев, в момент нападения преступник выкрикнул "Аллах акбар".

Нападавший попытался скрыться, однако полиция, которую вызвали свидетели происшествия, быстро оказалась на месте.

Полицейские догнали нападавшего в соседнем городе Эраньи. На требование сдаться он стал угрожать им своим оружием, после чего был застрелен.

В настоящее время место преступления оцеплено, там проводятся следственные действия.

Что известно об убитом учителе

47-летний Самюэль Пати был учителем истории и географии. На уроке, посвященном светскому государству и свободе слова, он показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Несколько лет назад их публикация в Charlie Hebdo вызвала возмущение многих мусульман в стране. В 2015-м году из-за этих карикатур на редакцию напали братья-джихадисты, убив 12 человек.

В начале октября несколько родителей-мусульман жаловались руководству школы на то, что этот учитель решил использовать карикатуры в качестве учебного пособия.

При этом отец одного из учеников Пати рассказал, что перед тем как показать карикатуры на пророка, Пати предложил выйти из класса учащимся, которых изображения могут обидеть.

"Мой сын говорит, что он был супер-отзывчивым, супер-дружелюбным и супер-добрым, — рассказал агентству Франс-пресс Нордин Чауади. — Он просто сказал детям-мусульманам: "Выйдите из класса, я не хочу оскорблять ваши чувства".

За неделю до нападения в соцсетях появилось видео, в котором мужчина, представившийся как отец одной из учениц Пати, назвал учителя бандитом и призвал других объединиться и сказать: "Остановись, не трогай наших детей", передает агентство Reuters.

Реакция

Президент Франции Эммануюэль Макрон и премьер-министр Жан Кастекс резко осудили нападение, отметив, что оно носит все отличительные признаки исламистского терроризма, и пообещав ответ от правительства.

"Хочу поделиться с вами своим гневом. Целью этого отвратительного нападения был сам принцип светскости, который лежит в основе Французской республики", — заявил премьер.

Депутаты Национальной ассамблеи Франции поднялись с мест в память о жертве жестокого теракта.

Мусульманские лидеры Франции также резко осудили нападение.

"Charlie Hebdo разделяет ужас и возмущение, после того как учитель, выполнявший свою работу, был убит религиозным фанатиком. Глубочайшие соболезнования его семье, близким и всем учителям", — написали представители издания в "Твиттере".