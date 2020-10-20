Франция: обезглавленного учителя наградят посмертно, задержаны четверо школьников

Преподаватель французской средней школы Самюэль Пати, обезглавленный выходцем из России Абдулаком А., будет посмертно награжден Орденом почетного легиона. По делу об убийстве Пати продолжаются задержания, МВД проводит рейды, а его глава критикует Комитет по борьбе с исламофобией.

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Орден Почетного легиона, одна из высших государственных наград Франции, был учрежден в 1802 году Наполеоном Бонапартом.

Убитый преподаватель истории и географии Самюэль Пати также будет произведен в командоры ордена Академических пальм, который вручается за свершения в области науки и культуры. Церемония вручения пройдет в Сорбоннском университете в среду.

Самюэль Пати был обезглавлен вечером 16 октября в пригороде Парижа. На него напал 18-летний мужчина по имени Абдулак А., этнический чеченец, родившийся в Москве и получивший во Франции статус беженца.

По делу об убийстве Пати продолжаются задержания. В понедельник были задержаны четверо учеников школы, где работал Пати.

Общее количество задержанных достигло 15-ти. Среди них родственники напавшего на Пати и служитель одной из мечетей.

В понедельник полицейские провели около 40 рейдов по месту жительства подозреваемых в радикализме. Во вторник рейды, как ожидается, продолжатся. Полиция проводит с задержанными собеседования.

Кроме того во вторник власти объявили, что будет на шесть месяцев закрыта мечеть в районе Пантен, которую регулярно посещают около 1500 прихожан.

Перед убийством Пати на странице мечети в "Фейсбуке" появилось видео, в котором учителя критиковали за демонстрацию на уроках карикатур на пророка Мухаммеда. Решение закрыть ее должно быть утверждено судом.

Министр внутренних дел Жерар Дарманен попросил власти района закрыть мечети, заявив, что "врагам республики не будет ни минуты покоя".

Накануне он также заявил, что Франция вышлет на родину 231 мигранта, не получивших официального статуса. Около 180 из них сейчас находятся в тюрьмах.

Что еще известно о деле

Задержанные ученики школы, где работал Пати, помогли убийце опознать преподавателя, возможно за деньги, рассказал агентству Франс пресс источник в суде.

Также среди задержанных — родители, дед и 17-летний брат Абдулака А. Кроме них, задержан отец одного из учеников школы и служитель мечети, которого французские СМИ называют радикалом.

Глава МВД обвинил двоих мужчин в том, что они "наложили фетву" на Пати. В исламе фетва — это решение по какому-либо вопросу, выносимое духовным лицом. Глава МВД имел в виду, что мужчины осудили Пати посредством мусульманского обряда.

"Враги государства"

Начавшаяся в понедельник череда полицейских рейдов формально не связана с убийством Самюэля Пати, однако, по словам главы МВД Дарманена, полиция планирует провести беседы с 80 людьми, которые писали в соцсетях посты с одобрением убийства.

"Мы хотим измотать и дестабилизировать это движение, и мы настроены очень решительно", — цитирует агентство Франс пресс источник в министерстве.

Глава МВД также выступил против организации "Коллектив против исламофобии во Франции", назвав ее врагом государства и предложив запретить ее.

Организацию ранее не раз обвиняли в том, что она поддерживает идею неповиновения французским законам, если, по ее мнению, они противоречат исламу.

"Мы должны перестать быть наивными: здесь нет места радикальному исламизму", — заявил министр. По его словам, эта НКО была "явно замешана" в события, которые в итоге привели к убийству учителя.

Организация отвергла эти обвинения и обвинила министра в клевете. В своем заявлении "Коллектив против исламофобии" выразил соболезнования семье погибшего учителя.

Ранее похожее заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров, однако призвал при этом "не провоцировать верующих".

"Я — учитель"

Убийство Пати вызвало сильную реакцию в обществе. В воскресенье по всей Франции прошли митинги в память об убитом. Среди протестовавших были и мусульмане.

В Париже собрались на площади Плас-де-ла-Републик с плакатами "Je suis enseignant" ("Я — учитель"), "Я профессор, я думаю о вас, Самюэль" и "Ноль терпимости к врагам Республики".

Причина убийства

Исламская община резко критиковала Самюэля Пати за то, что он показывал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, рассказывая о теракте в редакции журнала Charlie Hebdo, когда из-за этих же карикатур погибли 12 журналистов.

Пати обычно советовал ученикам-мусульманам отвернуться или на время выйти из класса, если они считают, что карикатуры могут оскорбить их чувства.

Это возмущало отца одного из учеников, который подал на Пати жалобу. Вместе с активистом и священнослужителем Абдельхакимом Сефриуи они записали несколько роликов, в которых критиковали преподавателя. Оба они задержаны.

По словам главы антитеррористической прокуратуры Жана-Франсуа Рикара, в день убийства Абдулак А. приходил в школу, где работал Пати, и просил учеников указать на учителя, который показывает карикатуры. Перед нападением он некоторое время следовал за жертвой.

За последний месяц это второе исламистское нападение, связанное с карикатурами на пророка Мухаммеда, напечатанными Charlie Hebdo. В конце сентября полиция Парижа задержала выходца из Пакистана, напавшего с ножом на двоих людей недалеко от бывшего офиса журнала.