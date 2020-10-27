Франция призывает Евросоюз принять меры против Турции
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Франция призывает Европейский союз принять меры против Турции после высказываний турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о психическом здоровье французского коллеги Эммануэля Макрона и призывов бойкотировать французские товары. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра-делегата Франции по внешней торговле Франка Ристера.

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"На следующем заседании Европейского совета Европа должна будет принять решения, которые позволят ей укрепить баланс сил с Турцией, чтобы лучше защищать свои интересы и европейские ценности", — подчеркнул Ристер.

Министр-делегат не уточнил, какие именно меры Франция требует принять против Турции.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с речью на тему борьбы с сепаратизмом в стране, сообщив, что необходимый законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей, будет обнародован 9 декабря. Он также отметил, что нужно создать совместно с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам" в стране. Выступление было связано с обезглавливанием учителя местным радикальным исламистом за то, что тот показывал карикатуры на исламского пророка Мухаммеда.

Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Макрону, выдвинувшему идею "просвещенного ислама", нужно "лечить свою психику". После произошедшего Франция отозвала своего посла из Анкары для консультаций.

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