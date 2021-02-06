Франция: в центре Бордо произошел сильный взрыв
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Мощный взрыв прогремел в здании недалеко от центра французского города Бордо. О погибших не сообщается, пострадали не менее трех человек. Один из пострадавших, 89-летний мужчина, находится в тяжелом состоянии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Сообщалось, что два человека пропали без вести. Позже одного из них, механика, извлекли из-под завалов, продолжаются поиски женщины, пишет Le Figaro

Взрыв был таким сильным, что его отголоски ощущались по всему району, передает BFMTV. В витринах магазинов по соседству выбило стекла. По предварительным данным, в расположенной в здании автомастерской произошел взрыв газа. Пожарные вынесли несколько газовых баллонов.

Автомастерская и два соседних здания разрушены, существует угроза обрушения и других строений. Эвакуированы 11 человек.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

NEWSRU.com

Sharing Options

1

Source

NEWSRU.com
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха

От владельца

Vīlandes iela, Centrs, Rīga,
497 600€
Mežciems, Rīga,
168 000€
Kurzemes prospekts, Imanta, Rīga,
55 000€
Dignājas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
63 500€
Engures nov.,
800€
Andreja Saharova iela, Pļavnieki, Rīga,
40 900€
Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€
Aveņu iela, Babītes nov.,
209 000€
Talsu nov.,
178 000€
Mastu iela, Centrs, Rīga,
600€
Ādmiņu iela 1, Ikšķiles nov.,
189 000€
Valentīna iela, Āgenskalns, Rīga,
600€
Diānas iela, Salaspils nov.,
160 000€
Rīgas iela, Babītes nov.,
45 000€
Slokas iela, Imanta, Rīga,
140 000€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Tallinas šoseja, Ādažu nov.,
197 000€
Transporta iela, Daugavpils,
64 000€
Mūrnieku iela, Centrs, Rīga,
168 000€
Sesku iela, Dārzciems, Rīga,
330 000€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
337 000€
Ventspils nov.,
2 300 000€
Iecavas iela, Āgenskalns, Rīga,
98 779€
Buru iela, Torņakalns, Rīga,
119 000€
Mārupes nov.,
1 499 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 050 000€
Krišjāņa Valdemāra iela, Centrs, Rīga,
320 000€
Graudu iela, Ķekavas nov.,
160 000€
Alejas iela, Babītes nov.,
295 000€
Dārza iela, Talsu nov.,
335 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
476 000€
Kļavlapu iela, Ogres nov.,
125 000€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
160 000€
Hospitāļu iela, Centrs, Rīga,
339 000€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€
Ausekļa iela, Lielvārdes nov.,
490 000€