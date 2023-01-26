Франция выведет своих военных из Буркина-Фасо. В африканской стране, возможно, находятся "вагнеровцы"
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Власти Буркина-Фасо уведомили правительство Франции о решении денонсировать соглашение, на основании которого в африканской стране находился иностранный военный контингент. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление французского МИД. В середине декабря президент соседней Ганы сообщил об опасениях, что Буркина-Фасо сотрудничает с ЧВК "Вагнер" российского предпринимателя Евгения Пригожина.

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Соглашение о военном сотрудничестве 2018 года предполагало, что французская армия поможет властям Буркина-Фасо подавить повстанческое движение, до недавнего времени там находилось до 400 французских военнослужащих. Они должны будут покинуть территорию Буркина-Фасо в течение месяца — власти страны сообщили, что отныне хотят защищать себя самостоятельно.

Принятию этого решения способствовали и протесты местных жителей - они были недовольны тем, что иностранный военный контингент сделал недостаточно для борьбы с исламистами, чье влияние в последние годы распространилось из соседнего Мали (оттуда французские военные ушли еще в прошлом году).

Источники агентства Reuters сообщили, что подразделения могут быть переброшены из Буркина-Фасо в Нигер, где базируется военный контингент из Франции и ЕС. Также Париж сохранил военное присутствие в Чаде.

Правящие в Буркино-Фасо военные контролируют менее половины территории страны и пытаются бороться против повстанцев-исламистов. Несколько недель назад президент Ганы сообщал, что власти соседней страны могут начать сотрудничество с ЧВК "Вагнер" для решения этой задачи. Ранее так же поступили и в Мали. Уже несколько лет наемники Евгения Пригожина находятся в Центральноафриканской Республике.

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