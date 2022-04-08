Французам разонравился Лондон
Foto: Pexels.com, Olga Lioncat

После "брексита" жизнь у многих изменилась, не только у французов. Многие граждане Европы решили вернуться на родину. Согласно статистике занятости, количество граждан стран ЕС, работающих в Британии, сократилось на 9%. Есть мнение, что реальна цифра еще больше, сообщает телеканал Euronews.

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Французский шеф-повар Франк Рэймон живет в Лондоне уже более 20 лет. Он гордится французской кухней, но на родину пока возвращаться не собирается. По словам Франка, после "брексита" французские власти усложнили процедуру экспорта французского вина в Британию. По сравнению с итальянским или испанским вином, французское вино стало перевозить на другую сторону пролива гораздо сложнее.

Говорят, что количество французов в Лондоне больше, чем в Страсбурге, Нанте и или Бордо. Но после "брексита" некоторые французы начали жаловаться на рост ксенофобии, которую подтверждает и статистика. По официальным данным, после референдума о членстве в ЕС количество преступлений по мотивам расовой или религиозной ненависти увеличилось на 15-25% в Англии и Уэльсе.

По данным французского консульства, раньше в Британии проживало более 300 тыс. французов. За последние три года официально их число сократилось на более чем 40 тыс. человек., решивших, что лучше жить за пределами Соединенного Королевства.

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