Французские войска убили лидера "ИГ в Большой Сахаре"
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Французские военные убили лидера джихадистской группировки "Исламское государство в Большой Сахаре" (ИГБС).

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Президент Франции Эмманюэль Макрон написал в Twitter в ночь на четверг, 16 сентября, что Аднан Абу Валид аль-Сахрауи был "нейтрализован" французскими войсками.

Агентство dpa поясняет, что в терминологии французских военных это выражение означает, что противник выведен из строя или убит.

"Это еще один большой успех в нашей борьбе с террористическими группировками в Сахеле", — подчеркнул Макрон.

ИГБС приписывают большинство нападений в регионе между Мали, Нигером и Буркина-Фасо. В последнее время случаи нападения боевиков этой и других террористических группировок на гражданское население в регионе участились.

Париж готовится к прекращению военной миссии

В настоящее время в регионе Сахель размещены 5100 французских солдат, но к началу 2022 года планируется сократить их численность примерно вдвое и прекратить военную миссию. 14 сентября глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан пригрозил вывести французские войска из Мали, если правящая в этой западноафриканской стране военная хунта заключит договор о сотрудничестве с российской частной военной компанией (ЧВК) Вагнера.

Французские военные оказывают поддержку войскам так называемой "большой пятерки Сахеля" — Мали, Мавритании, Буркина-Фасо, Нигера и Чада — в борьбе с экстремистскими группировками. В рамках миссий ООН и ЕС в Мали размещены также несколько сотен солдат бундесвера. С весны 2020 года в регионе действует европейская оперативная группа сил специального назначения "Такуба".

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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"Исламское государство" Эмманюэль Макрон
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