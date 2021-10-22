Французский Трамп. Станет ли борец с исламом и феминизмом угрозой для Макрона?

Публицист Эрик Земмур предвещает упадок Франции из-за наплыва мигрантов, требует запретить иностранные имена, отстаивает право мужчин на маскулинность и защищает сотрудничавший с нацистами режим Виши. И 17% избирателей готовы поддержать его на президентских выборах в апреле 2022 года.

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Это больше, чем рейтинг всех остальных кандидатов — кромe действующего главы государства Эммануэля Макрона, как показал недавний опрос.

"Французский Трамп — это вы!" — приводит Земмур слова анонимной собеседницы в своей новой книге, явно гордясь этим сравнением.

Как и американский экс-президент, французский автор не имеет политического опыта, говорит вслух возмутительные вещи и увлекает публику, разочаровавшуюся в профессиональных политиках и партиях.

И, как и Трампа, несколько женщин публично обвиняют его в харрасменте. Он не собирается извиняться — как и за свои провокационные высказывания в адрес мусульман и чернокожих французов, за которые он уже дважды был осужден.

Защита коллаборационистов и борьба с халялем

63-летний Земмур уже три десятилетия занимается публицистикой, общий пафос которой сводится к предсказаниям конца "французской цивилизации".

Вышедшая в 2014-м году книга "Французский суицид" — самая известная из его работ. В ней автор клеймит "халялизацию" и "феминизацию" своей страны и призывает вернуть прежние ценности и иерархии — семью, работу, нацию, государство и школу.

В качестве идеала Земмур вспоминает прошлое без левых идей, равноправия и борьбы с расизмом. Прошлое, в котором "молодой водитель автобуса мог провести похотливой рукой по очаровательным женским ягодицам, и женщина не жаловалась на сексуальный харрасмент".

Но самая скандальная позиция публициста — попытка оправдать коллаборационистский режим Виши маршала Анри Петена, сотрудничавший с нацистской Германией во время Второй мировой войны.

Земмур утверждает, что режим Виши выдавал нацистам евреев, бывших гражданами других стран, чтобы защитить французских евреев. Это противоречит фактам — историки выяснили, что хотя вишисты охотнее депортировали иностранцев, среди выданных ими евреев были и тысячи французов.

Кстати, сам Земмур происходит из семьи эмигрантов, алжирских евреев, и называет себя "французом берберского происхождения".

"Карл IX на самом деле пытался защитить протестантов", — написал в "Твиттере" французский политолог, пародируя Земмура. (Именно в правление этого короля в 1572 году было организовано массовое убийство гугенотов, известное как Варфоломеевская ночь).

Но если споры о колонках и книгах Земмура оставались уделом интеллектуальных кругов, то всенародную известность ему принесло собственное телешоу на канале CNews, который часто называют французским Fox News. Созданный миллиардером-консерватором Винсентом Боллоре, он делает ставку на авторские шоу, в которых ведущие выражают в основном правые и ультраправые идеи.

Шоу Земмура выходило вечером в субботу и пользовалось большими рейтингами. В нем он постоянно возвращался к трем темам: миграции, исламу и французской идентичности. О популярности шоу говорит тот факт, что его гостями — и оппонентами Земмура в дискуссии — за последний год были семь министров действующего правительства.

"Чем больше он становился публичной персоной, тем больше он укреплялся в своих правых взглядах. Кажется, что слава придает ему смелости", — сказал в разговоре с Русской службой Би-би-си Филипп Марльер, профессор французской и европейской политики в Университетском колледже Лондона.

В сентябре публицисту пришлось закрыть свое шоу — французский регулятор потребовал от канала считать его не журналистом, а политиком. По французским законам, это потребовало бы давать аналогичное эфирное время и другим политикам, его оппонентам.

По Парижу к тому моменту уже были расклеены постеры с лозунгом "Земмур — президент", а избирательный штаб Земмура уже снял помещение в центре Парижа площадью почти 400 кв. м.

За пределами Франции на него обратили внимание в начале октября, когда авторитетный соцопрос показал 17% поддержку кандидатуры Земмура, если он будет участвовать в выборах президента республики в апреле 2022 года. В этом опросе он уступает лишь президенту Макрону, лидирующему с 24% поддержки.

При этом публицист пока уходит от вопроса о том, когда он официально выдвинет свою кандидатуру для участия в президентских выборах.

"17% [в его поддержку] в недавнем опросе — признак значительного сдвига вправо всей сферы медиа и политики во Франции за последний год, — говорит профессор Марльер. — Земмур — действительно важная фигура во французских культурных баталиях. Он наслаждается моментом, вниманием, славой".

"Джинна выпустили из бутылки"

Марин Ле Пен, традиционно считавшуюся лидером французских ультраправых, в октябрьском опросе были готовы поддержать лишь 15% избирателей.

Ле Пен еще недавно казалась главной соперницей Макрона — она получила 34% во втором туре президентских выборов 2017 года. Но ее позиция ослабла с тех пор, и на местных выборах этим летом ее партия не получила большинства ни в одном из регионов, уступив даже свой форпост, Прованс-Альпы-Лазурный Берег.

А вскоре после октябрьского опроса готовность поддержать Земмура выразил и ее отец, Жан-Мари Ле Пен. "Марин оставила свои укрепленные позиции, и Эрик занял оставленную ей землю", — сказал основатель главной французской крайне правой партии, изгнанный из нее собственной дочерью.

Это отсылка к попытке Марин Ле Пен увести партию от ее неофашистских и антисемитских корней к более респектабельной и умеренной идеологии.

Земмур, в отличие от Ле Пен, не пытается сделать свои взгляды приемлемыми для умеренного электората. Он, например, недавно потребовал запрета на иностранные имена — такие как Мухаммед, Джордан или Кевин. Это вызвало волну мемов в соцсетях — кто-то даже создал сайт, который помогает найти французский аналог для иностранного имени, со слоганом "Ваше новое имя для 2022: быстро и просто".

Ранее подобные неординарные взгляды Земмур озвучивал и в области внешней политики.

"Когда он запускает свои самолеты в сирийское небо, он опирается на принципы, которых в XIX веке придерживались все государства: война — это нормальное средство ведения политики. Легитимное средство для защиты интересов великой державы, — писал Земмур о президенте России. — Другие прячутся за предлогами, чтобы мы поверили в туманные концепции международного сообщества и международного права. А Путин защищает своих союзников".

В чем секрет популярности Земмура? "Традиционные партии, левые и правые, дискредитировали себя, и людям они все одинаково надоели. Единственное исключение — это Макрон. Он не очень популярен, но другие кандидаты — еще менее популярны", — считает Марльер из Университетского колледжа Лондона.

Он добавляет, что Земмур — как злой джинн, которого выпустили из бутылки: "Он — ящик Пандоры французской истории. Он говорит вещи, которые все другие политики говорили на протяжении последних сорока лет, но говорили завуалированно, через полунамеки. На тему ислама, миграции, французских ценностей, он говорит то, что говорил Саркози, даже Олланд, отчасти даже Ширак, — с той лишь разницей, что он говорит это громко и не церемонясь".

"И на медиа также лежит ответственность за его популярность. Его приглашают в эфир, потому что он дает высокие рейтинги, — говорит Марльер. — Это порочный круг, как и в случае Трампа. Чем больше его приглашают, тем больше людей начинают интересоваться им, не потому что он им нравится как человек, а потому что все настолько хаотично, и их привлекает человек, который даже не политик, никогда не участвовал ни в каких выборах".

Популярность Земмура отражает востребованность жесткой антииммиграционной риторики, пишет обозревательница Анн-Элизабет Муте. Она отмечает, что даже один из самых осторожных и скучных кандидатов на предстоящих выборах, бывший переговорщик ЕС по брекситу Мишель Барнье предлагает пятилетний мораторий на иммиграцию во Францию.

Обвинения в домогательствах и приговоры за провокации

Весной несколько женщин обвинили Земмура в домогательствах. Первой выступила Гаэль Ланфан, депутат муниципального совета региона Экс-ан-Прованс. Она рассказала, что публицист поцеловал ее против ее воли в начале 2000-х. Вскоре после этого подобными историями с его участием поделились еще семь женщин.

"Тогда я подожду, когда вы пригласите меня к себе, чтобы изнасиловать вас", — говорится в СМС, которое Земмур отправил одной из женщин.

Земмур не ответил на вопросы журналистов о конкретных обвинениях, но из его публичных выступлений следует, что он считает домогательства невинным флиртом, неотъемлемым правом мужчин, которое у них вероломно отобрали феминистки.

Ни одно из этих обвинений не дошло до суда. А вот провокационные высказывания Земмура принесли ему серьезные проблемы.

В 2011 году он был осужден за разжигание розни после того, как заявил, что "большинство наркоторговцев — чернокожие и арабы". В 2019 году он был осужден вновь — на этот раз за то, что назвал французских мусульман колонизаторами.