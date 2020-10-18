Французы после убийства учителя вышли протестовать против мракобесия

Представители основных политических партий, общественных организаций и профсоюзов Франции проводят в воскресенье манифестации за свободу выражения мнений, против обскурантизма и варварства в связи с убийством учителя истории исламским радикалом.

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В Париже основная акция началась на площади Республики. Манифестации под лозунгом "Я - Самюэль" в память об обезглавленном в минувшую пятницу преподавателе Самюэле Пати и в поддержку фундаментальных республиканских ценностей - просвещения, свободы выражения мнений и светскости государственного образования - организованы также в Лионе, Тулузе, Нанте, Лилле, Марселе, Страсбурге и в других французских городах.

СМИ сообщают о тысячах людей, собравшихся на акции, не уточняя пока конкретных цифр. На кадрах телевидения видно море людей, заполнивших, несмотря на пандемию коронавируса, площадь Республики французской столицы. Среди участников - несколько членов правительства.

К призыву организаторов акций солидарности в память жертвы исламского террориста присоединился журнал Charlie Hebdo, переживший в январе 2015 года трагедию с нападением вооруженных исламистов после публикации карикатур на пророка Мухаммеда. В результате нападения боевиков погибло 12 человек, 11 были ранены. Тогда возникло движение "Я - Шарли" в поддержку светских ценностей и демократии.

Самюэль Пати, учитель истории, географии и гражданского общества в среднем учебном заведении Коллеж-Буа-д'Ольн в городе Конфлан-Сент-Онорине (департамент Ивелин, под Парижем) за несколько дней до гибели демонстрировал ученикам эти карикатуры из журнала в качестве примера свободы выражения, что вызвало негодование местных исламистских кругов.

16 октября Пати был убит и обезглавлен иммигрантом из России - 18-летним чеченцем, уроженцем Москвы, имевшим статус беженца, который ранее распространял угрозы, в том числе в соцсетях, в адрес преподавателя.

Убийство расценено правоохранительными органами как террористическое нападение.

Французский эксперт в области борьбы с терроризмом Роже Марьон в своем комментарии в воскресенье телеканалу France 24 связал это преступление с исламским прозелитизмом радикальных форм, наблюдаемым последние десятилетия во Франции.

Ранее канцелярия президента Франции объявила, что национальная церемония прощания с Пати состоится в среду, 21 октября.

По данным французских СМИ, в рамках расследования этой трагедии задержаны уже девять человек.