ФРГ взяла под доверительное управление местное подразделение "Роснефти"

Доверительное управление над Rosneft Deutschland будет осуществлять Федеральное агентство по сетям. Эта мера принята для обеспечения бесперебойной работы нефтяных заводов в трех городах ФРГ.

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Правительство ФРГ в целях обеспечения бесперебойной работы нефтеперерабатывающих заводов в Шведте, Карлсруэ и Фобурге перевело под доверительное управление компанию Rosneft Deutschland, которая владеет контрольными пакетами акций этих предприятий. Принадлежащие Rosneft Deutschland доли в PCK (Шведт), MiRo (Карлсруэ) и Bayernoil (Фобург) перешли под управление Федерального агентства по сетям, сообщило министерство экономики ФРГ в пятницу, 16 сентября.

В сообщении отмечается, что эта мера призвана устранить нависшую угрозу над энергетической безопасностью, она также в значительной степени будет содействовать сохранению компании и рабочих мест в Шведте. Решение о переводе Rosneft Deutschland под доверительное управление сопровождается реализацией масштабного пакета мер, направленных на поддержку преобразований в регионе и нефтеперерабатывающих предприятий, чтобы обеспечить снабжение нефтью по альтернативным маршрутам, добавили в Минэкономики ФРГ.

Компания PCK до сих пор зависела от поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба". После вооруженного вторжения России в Украину Германия и другие западные страны стремятся избавиться от зависимости от российских энергоносителей.