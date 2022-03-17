Фридман, Дворкович — кто еще в российской элите осмелился высказаться против войны?

Миллиардер Михаил Фридман, попавший под санкции ЕС и Британии, осторожно высказался против войны. Более открыто ранее выступил бывший вице-премьер Аркадий Дворкович. При желании завуалированное антивоенное высказывание можно найти даже в словах телеведущей Екатерины Андреевой. Эти заявления звучат в контексте угрозы Владимира Путина, который 16 марта фактически призвал к очищению России от "пятой колонны".

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"Да, безусловно, они будут пытаться делать ставку на так называемую пятую колонну, на национал-предателей, на тех, кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а живет там, и "живет" даже не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию", — сказал Путин.

"Но любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку, выплюнет на панель. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплоченность и готовность ответить на любые вызовы", — добавил он.

Еще 5 марта государственный ВЦИОМ, ссылаясь на свое исследование, утверждал, что 71% россиян "поддерживают решение провести специальную военную операцию России на Украине", "каждый пятый скорее не поддерживает" — 21%, затруднились ответить 8% опрошенных.

Доцент факультета социологии Эксетерского университета Алексей Бессуднов, комментируя данные ВЦИОМ, в разговоре с Би-би-си призывал "внимательно смотреть на формулировки вопроса".

"ВЦИОМ задавал вопрос в следующей формулировке: поддерживаете ли вы решение провести специальную военную операцию России в Украине? Казалось бы, нейтральный вопрос, но он не нейтральный, — считает социолог. — Если вы спросите про военное вторжение в Украину или про войну в Украине, это будет совершенно другой вопрос".

В России проходят антивоенные акции, участников которых массово задерживают. Однако влиятельные люди, до сих пор сохранявшие лояльность власти или нейтралитет, до сих пор не выступали с прямым осуждением Путина и вторжения в Украину. Соцсети при этом полны фотографий в поддержку "специальной военной операции" с буквами Z, в акциях задействованы даже воспитанники детских садов.





"Сказать Путину что-то против войны равносильно самоубийству"

Кто сейчас выступил против войны? Миллиардер Фридман еще до попадания под санкции в письме сотрудникам своей инвестиционной компании LetterOne, которое цитировала Financial Times, заявлял, что "этот кризис будет стоить жизней и нанесет урон двум нациям, которые были братьями сотни лет".

Сейчас в интервью Блумбергу он сказал, что подойти к Путину и сказать, что войну надо прекращать — это самоубийственный шаг. "Дистанция между господином Путиным и кем-либо еще подобна дистанции между Землей и космосом, — пояснил он. — Сказать Путину что-то против войны, за кого-то, было бы равносильно самоубийству".

Фридман считает, что ЕС и Британия промахнулись, вводя санкции против российских миллиардеров, поскольку у них нет никакого влияния на руководство страны. "Я в плену. Не знаю, как жить дальше", — пожаловался бизнесмен, который, по его словам, оказавшись под санкциями, даже не может заплатить за уборку в своем доме (он оговорился при этом, что его проблемы "не идут ни в какое сравнение с проблемами украинцев").

Кто еще из миллиардеров высказался? Почти никто.

Но Олег Дерипаска, например, 3 марта писал в своем телеграм-канале: "Мир очень важен! Затягивать переговоры — безумие! Украина уже давно ядерная держава, на ее территории кроме законсервированной Чернобыльской АЭС еще 15 атомных энергоблоков и три хранилища отработанного ядерного топлива. Для непонятливых — любой инцидент на этих объектах наши потомки на территории европейской России, Украины и Европы будут вспоминать нам всем! Еще лет 200 с проклятиями".

14 марта Дерипаска неожиданно дал в телеграм-канал ссылку на видео из YouTube-канала сторонников Алексея Навального (обсуждалась версия о "репрессиях" против генералов ФСБ в связи с развитием событий в Украине), а в четверг написал в своем посте слово "мир".

Большой резонанс вызвало интервью Дворковича — руководителя ФИДЕ, а в прошлом вице-премьера России. "Войны — худшее, с чем можно столкнуться в жизни. Любая война. В любой стране. В том числе и эту война. Войны не просто забирают бесценные жизни. Войны убивают надежды и стремления, замораживают или разрушают отношения и связи", — сказал он изданию Mother Jones.

Его слова не остались незамеченными. Уже после программной речи Путина о "пятой колонне", "национал-предателях" и "самоочищении общества" один из руководителей "Единой России" Андрей Турчак (тоже попал под санкции) потребовал наказать Дворковича, уволив его из фонда "Сколково".

Дворкович заявил, что в России и Беларуси не должны проводиться официальные шахматные мероприятия, а их игрокам должно быть запрещено представлять свои страны на международных соревнованиях, сообщил Турчак: "Это ничто иное как то самое национал-предательство, то самое поведение пятой колонны, о которых сегодня говорил президент. Пока одни граждане России с оружием в руках сражаются за Родину и народ России, другие по сути заняли сторону врага и действуют в его интересах".

"Ну что ж, значит самоочищение нашего общества нужно начинать, в том числе, с фонда "Сколково", который возглавляет Дворкович", — говорилось в заявлении Турчака. В Кремле в четверг заявили, что работа Дворковича в "Сколково" будет зависеть от его личного решения.

О войне студентам телешколы "Останкино" говорила и ведущая программы "Время" Екатерина Андреева, за спиной которой в прямом эфире сотрудница "Первого канала" показала антивоенный плакат.

Телеграм-каналы разглядели в словах Андреевой завуалированное высказывание против войны.

"В этом плакате я могу согласиться со всем английским текстом, который был написан понятно для английских зрителей, не для бабушки из каких-нибудь Нью-Васюков, — сказала она (по-английски было написано "Нет войне". — Но я никогда не соглашусь с тем, что эта женщина написала про то, что мы лжем. Могли бы быть, если бы это было так. Мы проверяем все факты, наши корреспонденты находятся в самых горячих точках и видеоматериал подтверждает то, что там происходит".



"Очень многие люди показывают себя предателями"

Никто из действующих членов правительства и сотрудников Кремля публично не высказывал сомнений по поводу вторжения. Однако дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова постила в "Инстаграме" хэштег #нетвойне, но вскоре его удалила. А когда против нее США ввели санкции, она назвала это безумием.

"От всей души хотела бы порекомендовать американским политикам обратить внимание на детей тех, кто воевал во Вьетнаме, кто бомбил Югославию, конечно же не забывать про "Малыша" и "Толстяка", Корею, Ливию, Ирак, Афганистан", — написала она телеграм-каналу "Антиглянец". "Я горжусь тем, что я русская", — заявила она.

Сам Песков в четверг, комментируя тезис Путина о "самоочищении общества", только повысил градус, употребив слово "предатели".

"В подобные нелегкие времена и в подобной ответственной ситуации, эмоционально экзальтированной ситуации очень много людей показывают свою сущность. Очень многие люди показывают себя, по-русски говоря, предателями. Они сами исчезают из нашей жизни", — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков — о "национал-предателях" и "пятой колонне". pic.twitter.com/Rp9FypHWrv — bbcrussian (@bbcrussian) March 17, 2022

"Кто-то уходит со своих должностей, кто-то уходит из активной служебной жизни, кто-то покидает страну и переезжает в другие государства. Так это очищение и происходит", — продолжил он.

Среди тех, кто покинул страну и работу, был замгендиректора по стратегии "Аэрофлота" Андрей Панов. Стало известно, что уволились известные тележурналисты — Лилия Гильдеева и Вадим Глускер с НТВ, Жанна Агалакова с "Первого канала". Никаких антивоенных заявлений они не делали — но Гильдеева предпочла сначала покинуть Россию, а потом сообщить об увольнении по собственному желанию.

"Кто-то нарушает закон и несет за это наказание в соответствии с судебными решениями", — добавил представитель Кремля.

Накануне стало известно о первых трех уголовных делах, заведенных по новой статье УК РФ о "военных фейках", в том числе против известного блогера Вероники Белоцерковской, которая в "Инстаграме" сообщала "заведомо ложные сведения" об использовании вооруженных cил России "для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей" (цитата по сайту СКР).

Офис генерального прокурора Украины утверждает, что за время войны в Украине погибли уже больше 100 детей. Минобороны России заявляет, что наносит удары только по объектам военной инфраструктуры.



"Объединение в ситуации страха"

"Когда люди начнут чувствовать на себе экономический эффект [санкций], то тут могут появиться разные мнения, — говорила Би-би-си политолог Екатерина Шульман. — Кто-то разозлится на Запад, который нам так вредит. Кто-то задастся вопросом, что же это за такая наша политика, которая привела страну к такому безнадежному и драматическому положению".

"Объединение в ситуации страха, объединение вокруг чего-то, что кажется центром силы, — это естественная реакция, но она обычно краткосрочная", — считает Шульман.

"Когда Фридман говорит, что он бессилен повлиять на Путина и следовательно санкции против него не имеют смысла, он немного лукавит. Санкции могут сподвигнуть его начать, например, финансировать российскую оппозицию, а ей — работающей на голом энтузиазме и скромном краудфандинге — средства точно не помешают, — пишет в своем телеграм-канале политолог Аббас Галлямов. — Долгие годы Фридман финансировал кремлевские политические проекты, ухудшая тем самым положение российского гражданского общества. Пришла пора возвращать долги".

Тема "национал-предательства" связана сейчас в первую очередь не с темой гонений на оппозицию — имеются в виду не оппозиционеры, пишет в телеграм-канале политолог Алексей Макаркин. За несколько постсоветских десятилетий в российской элите сформировался слой людей, органично встроенных в глобальный мир. Сейчас происходит стремительный переход к логике "осажденной крепости", и мало кто в "несиловых" элитах к этому готов — тем более, что официально никакой войны нет и упоминание о ней считается "фейком", распространение которого запрещено законом. Поэтому и чиновник, и менеджер, и бизнесмен могут развести руками: какая такая мобилизация в мирное время? Но многим придется делать выбор — то, что раньше считалось возможным, сегодня становится недопустимым, считает Макаркин.