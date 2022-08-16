ФСБ РФ обвинила "украинских диверсантов" в подрыве опор ЛЭП Курской АЭС

"Украинские диверсионные группы" подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи в Курчатовском районе Курской области, в результате чего нарушилась работа Курской АЭС, сообщила во вторник, 16 августа, Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ.

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По ее данным, инциденты произошли 4, 9 и 12 августа. Через подорванные ЛЭП атомной электростанцией "осуществляется энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения как региона, так и соседних субъектов страны", отметила ФСБ.

Утверждается, что диверсия привела к "нарушению технологического процесса функционирования АЭС". О пострадавших не сообщается. В "Росэнергоатоме" в свою очередь заявили, что с 4 по 12 августа на Курской АЭС "в связи с неисправностью на подстанции" снизилась суммарная мощность, но сейчас атомная электростанция вернулась в плановый режим работы, а радиационный фон в районе АЭС находится в норме.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте

По факту подрывов ЛЭП Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по статье о теракте. ФСБ совместно с министерством внутренних дел РФ разыскивает преступников и их возможных сообщников. Росгвардия усилила охрану объектов атомной энергетики.

Ранее о попытках подрыва ЛЭП 4 и 9 августа в Курской области, которая граничит с территорией Украины, сообщало издание Baza. Оно пишет 16 августа, что в области в районе 14-го километра перегона "Льгов — Локинская" также взорвали железнодорожные пути.