ФСБ: в первом квартале 2022 года из России выехали более 3,8 млн человек

Из России в первом квартале 2022 года выехали 3 880 679 россиян, сообщает "Новая Газета. Европа" со ссылкой на статистику пересечения границ, опубликованную Федеральной службой безопасности (ФСБ).

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В частности, в Грузию из России выехал 38 281 человек, это почти в пять раз больше, чем в первом квартале прошлого года (8 504).

В Армению из РФ выехали 134 129 человек — в три раза больше, чем за первые четыре месяца 2021 года (44 586). В Азербайджан выехали 56 475 человек (в I квартале прошлого года — 20 378), в Узбекистан — 53 084 человек (в I квартале 2021 года — 15 206), в Таджикистан — 40 054 человек (в I квартале прошлого года — 8 857).

Также почти в два раза увеличилось количество людей, выехавших из России в Казахстан — 204 947 человек в этом году против 122 330 в прошлом.

В Украину из РФ в I квартале 2022 года выехали 328 435 человек. Это сопоставимо с данными прошлого года (316 286). Больше всего человек из России в I квартале этого года выехало в частично признанную Абхазию (744 548, в прошлом году в I квартале — 789 330).

В I квартале 2022 года в большинстве стран Европы все еще действовали коронавирусные ограничения, въехать туда напрямую можно было только с официально подтвержденной целью визита. Ограничения на пересечение границ действовали и в странах Азии: так, Казахстан отменил все ограничения на пересечение границы с Россией только 11 апреля.

В начале марта министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили сообщал, что из России в Грузию после начала войны в Украине приехали 20-25 тысяч человек. Это было одно из главных направлений для выезда для россиян c учетом визовых правил, закрытого воздушного пространства и коронавирусных ограничений.