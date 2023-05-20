Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

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После начала полномасштабного российского вторжения в Украину российские спецслужбы вовсе не сконцентрировались на борьбе с "внутренними врагами". Напротив, ведомства активизировали вербовку и все чаще пытаются внедрить своих агентов по всему миру — например, несколько десятков человек под видом журналистов или бегущих от властей активистов за прошедший год попытались отправить в США. Еще ФСБ вербует бывших бойцов ИГИЛ и других радикальных организаций для осуществления заказных убийств и внедрения в воюющие на стороне Украины чеченские и крымскотатарские добровольческие формирования, а помогают в этом перебежчики из СБУ. Как работает эта система, выяснили Лилия Яппарова и Вера Миронова.





Раиса Чернина — одна из 125 тысяч жителей СССР, которые в 1970-х и 1980-х годах переехали в США по еврейской линии. Среди причин своего отъезда женщина называет отсутствие на родине "уважения к человеку" — поэтому, найдя его за океаном, уроженка Минска решила ответить Америке взаимностью. Теперь она проводит конкурсы красоты для бабушек, пытается привить соседям по русскоязычной общине безусловное уважение к полиции и помогает ветеранам американского вторжения в Ирак, не вдаваясь в его причины и обоснованность ("Это не за Буша, а за тех ребят"). Олеся Остапчук рассказывает историю жизни Черниной до и после эмиграции.





Хотя российские войска ушли из Херсона полгода назад, жизнь здесь далека от довоенного спокойствия — город регулярно подвергается обстрелам, многие здания разрушены, население сократилось более чем в четыре раза. Тем не менее, в Херсоне остаются около 60 тысяч человек. Многие из них прожили в городе всю оккупацию и прошли через пытки и издевательства, а сейчас помогают украинским военным освободить другие захваченные города. Марфа Смирнова съездила в Херсон и поговорила с горожанами о жизни до, во время и после того, как "Россия пришла навсегда".





Виктор Шендерович — последовательный критик Владимира Путина с первых лет его президентства. Когда армия РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, публицист (к тому моменту уже ставший "иноагентом" и уехавший из России) сразу же осудил агрессию, а позднее вошел в "Антивоенный комитет". Тем не менее, в конце апреля Шендеровича включили в базу украинского негосударственного портала "Миротворец" за оправдание войны, а в антракте творческого вечера в Вильнюсе писателя облил кетчупом мужчина с украинским флагом. Впрочем, выяснилось, что сделал это малоизвестный российский активист, переехавший в Литву после начала полномасштабного вторжения. Илья Азар поговорил с устроителями акции против Шендеровича.



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Хотя спустя почти полтора года после начала полномасштабного вторжения понятно, что санкции против России не смогли разрушить ее экономику и ослабить возможности Кремля финансировать войну, действительно пострадавшие сферы есть, среди них — гражданская авиация. Обслуживать самолеты и тем более закупать для них новые детали стало практически невозможно, но пассажирам о технических проблемах не рассказывают. Редакция "Проекта" выяснила, как перевозчики заставляют сотрудников закрывать глаза на неисправности бортов, пока российские чиновники публично рапортуют об успехах импортозамещения.



Бонус: что посмотреть — последний репортаж погибшего на войне французского журналиста



9 мая в результате обстрела рядом с городом Часов Яр погиб 32-летний оператор агентства AFP Арман Сольден. Он отправился снимать в Украину еще в конце февраля 2022-го, потом его сменил коллега, но в сентябре Сольден вернулся на фронт, чтобы продолжить работу. Свой последний репортаж он сделал из стабилизационного пункта недалеко от Бахмута — туда вывозят раненых бойцов ВСУ для оказания первой помощи.