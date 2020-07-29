FT назвала стоимость одной дозы американской вакцины от Covid-19

Она оказалась в несколько раз выше по сравнению с теми вариантами, которые предложили европейские фармацевтические компании, пишет портал РБК.

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Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить цену за курс вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на уровне $50-60, что составляет примерно $25-30 за дозу. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, близкие к переговорам компании с потенциальными покупателями.

Как сообщили источники издания, такая цена предполагается для США и других стран с высоким уровнем дохода населения.

В то же время другие компании, занимающиеся разработкой вакцины от коронавируса, собираются продавать свои препараты по более низкой цене. По данным Financial Times, американская Pfizer и немецкая BioNTtech, которые на прошлой неделе договорились с властями США о поставках вакцины, оценили свои препараты в $19,5 за дозу. Британско-шведская компания AstraZeneca, договорившаяся о поставке вакцины Нидерландам, Германии, Франции и Италии, установила цену на уровне $3-4.

По словам одного из источников газеты, запрашиваемая компанией Moderna цена "вызывает существенные трудности в переговорах", так как другие производители обещают продавать свои препараты дешевле. Поэтому цена в $50-60 за курс прививок еще может измениться.