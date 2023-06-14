FT: полномочия Столтенберга на посту генсека НАТО могут продлить — члены альянса не договорились о преемнике

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг может остаться на своем посту до 2024 года несмотря на то, что его полномочия истекают уже этой осенью. Как пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, в альянсе склоняются к этой мере из-за разногласий по кандидатуре преемника действующего генсека.

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Планировалось, что кандидатуру нового генерального секретаря НАТО согласуют к саммиту в Вильнюсе, который пройдет в середине июля. Однако предварительные переговоры, утверждают журналисты, не завершились компромиссом. После встречи с президентом США Джо Байденом во вторник Столтенберг заявил, что "не намерен добиваться" переизбрания, однако не исключает того, что останется на своем посту еще на год.

"Он сделал бы это. Он человек долга", — отмечает собеседник FT из числа высокопоставленных западных дипломатов. Министр иностранных дел неназванной страны НАТО сказал журналистам, что "Столтенберг был прекрасным генеральным секретарем, и я не вижу смысла раскачивать лодку прямо сейчас". Одновременно источники издания подчеркивают, что такое решение — не более чем "краткосрочный компромисс", и преемник обязательно будет выбран.

Основными кандидатами на роль следующего генсека НАТО считаются премьер-министр Дании Метте Фредериксен и министр обороны Великобритании Бен Уоллес, однако ни один из них не получили предварительного одобрения всех членов альянса. Среди других возможных преемников Столтенберга также называли премьер-министра Эстонии Каю Каллас и премьер-министра Испании Педро Санчеса.

Генсека НАТО назначают на четыре года с возможностью продления срока его полномочий. Бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг впервые занял этот пост в 2014 году. Его второй срок в должности заканчивался осенью 2022-го, но был продлен на год в свете продолжающегося полномасштабного российского вторжения в Украину и проведения переговоров о вступлении в альянс Финляндии и Швеции.