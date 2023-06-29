FT сообщила о задержании генерала Суровикина, Bloomberg и "Важные истории" — о его допросе

Заместитель командующего группировкой российских войск в Украине генерал Сергей Суровикин задержан, сообщает газета Financial Times со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией. В свою очередь, источники агентства Bloomberg и издания "Важные истории" настаивают, что Суровикина допрашивали, но не арестовали.

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FT отмечает, что достоверно неизвестно, связано ли задержание с допросами или же Суровикину предъявили обвинение в участии в мятеже ЧВК "Вагнер". Известно, что генерал поддерживает хорошие отношения с Евгением Пригожиным, который неоднократно публично хвалил высокопоставленного военного.

В свою очередь, Bloomberg со ссылкой на неназванный источник пишет, что российская военная прокуратура несколько дней допрашивала Суровикина о связях с основателем ЧВК "Вагнер". Собеседник агентства утверждает, что генерала держат в одном месте, но он не арестован.

Два источника "Важных историй" в Генштабе РФ и ФСБ также настаивают, что Суровикин не арестован. "Его допрашивали, но затем отпустили", — утверждают собеседники издания.

Telegram-канал Baza со ссылкой на дочь генерала Веронику пишет, что высокопоставленного военного на задерживали. "С ним ничего не произошло, он на рабочем месте находится", — говорит девушка.

Информация об аресте Суровикина впервые появилась накануне в пророссийских Telegram-каналах, впоследствии эту же информацию со ссылкой на источники в Минобороны РФ опубликовало издание The Moscow Times.

Вскоре после начала вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" Суровикин записал видеообращение к наемникам, призвав их "остановиться". 28 июня газета The New York Times со ссылкой на данные американской разведки сообщила, что генерал знал о планах Пригожина устроить бунт.