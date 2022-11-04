Страны "Большой семерки" (США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония) вместе с Австралией завершили переговоры о ценовом потолке при покупке нефти из РФ. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

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Вопреки первоначальным планам, потолок будет зафиксированной ценой, а не скидкой к индексу цен на российскую нефть. Это значение будут пересматривать по мере необходимости. По оценке источника Reuters, такой подход повысит стабильность рынка и минимизирует нагрузку на его участников.

От идеи плавающего ценового ограничения, утверждают собеседники агентства, отказались из-за опасений, что подобное решение увеличит волатильность и может привести к колебанию цен, а также даст Кремлю возможность обойти ограничения.

Размер фиксированной цены на российскую нефть пока что не установлен. Сообщается, что G7 и Австралия обсудят этот вопрос и утвердят итоговое значение до конца месяца.

США принимают нефть из РФ без потолка цен до 19 января 2023 года. Впоследствии, как сообщало агентство Bloomberg, Белый дом планирует установить ограничение в размере около 60 долларов за баррель. Евросоюз утвердил потолок цен на российские энергоресурсы в восьмом пакете санкций, принятом в начале октября — этот механизм начнет действовать с 5 декабря на сырую нефть и с 5 февраля следующего года на нефтепродукты. Российские официальные лица утверждали, что не будут поставлять энергоресурсы в страны, которые поддержат подобные меры.