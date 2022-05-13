G7 и страны ЕС намерены помочь Украине с экспортом зерна

В настоящее время в Украине хранится 20 млн тонн зерна. Рассматриваются варианты о конкретной помощи, включая вывоз зерна "по суше, по железной дороге, по Дунаю".

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"Большая семерка" и Евросоюз готовы помочь с экспортом зерна Украине, ставшей жертвой российской вооруженной агрессии. "Нам нужно зерно на мировом рынке, а Украине нужны элеваторы для будущего урожая", — заявил министр сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир (Cem Özdemir) на встрече министров сельского хозяйства стран G7 в Штутгарте в пятницу, 13 мая. Война в Украине имеет "серьезные последствия для глобальной продовольственной безопасности", указал Оздемир.

В настоящее время в Украине хранится 20 млн тонн зерна, которое невозможно экспортировать из-за перекрытых путей доставки и портов. Поэтому сейчас рассматриваются варианты о конкретной помощи, включая вывоз зерна "по суше, по железной дороге, по Дунаю". Оздемир выдвинул серьезные обвинения в адрес России. По его мнению, Москва не только хочет "устранить конкурента" на рынке зерна, но и ведет "экономическую войну", цель которой — "присвоить" собственность фермеров. Россия "ворует" и "крадет", отметил немецкий министр.

На двухдневную встречу министров сельского хозяйства семи крупнейших промышленно развитых стран (G7) представителей ЕС, ООН и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) был приглашен министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, сообщает AFP.

По его словам, в Украине, подвергшейся агрессии России, хранится порядка 20 млн тонн зерна прошлого урожая. И хотя половины посевных площадей озимой пшеницы находится на охваченных войной территориях, необходимо задуматься о судьбе будущего урожая. "Понятно, что он в этом году будет намного меньше, чем в прошлом году", но все же речь идет о больших количествах до 40 млн тонн зерна, которые также необходимо будет экспортировать. "Это будет сложная задача, потому что большинство украинских портов не работают", — указал украинский министр. Необходимо разблокировать порты Черного моря и рассмотреть варианты логистики в порты Балтийского моря, — считает он.

Еврокомиссия предлагает наземные маршруты экпорта

Сольский также предупредил, что от решения вопроса зависит мировая ситуация в целом и потребительские цены. 12 мая Еврокомиссия представила ряд предложений по новым наземным маршрутам экспорта зерна из Украины. Брюссель рассчитывает на перевозки грузовиками и грузовыми поездами, а также хочет увеличить персонал для погрузочно-разгрузочных работ на границах. Кроме того, предстоит найти новые складские мощности в ЕС для украинской сельхозпродукции.