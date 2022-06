G7 озабочена решением России передать Минску ракеты, способные нести ядерный заряд

Лидеры стран "Группы семи" ("большой семерки", G7) выразили "серьезную озабоченность" в связи с заявлениями России о том, что она может передать Беларуси ракеты, способные нести ядерный заряд, а также подчеркнули солидарность с Украиной в ее "мужественной защите" суверенитета и территориальной целостности. Это следует из заявления, распространенного в понедельник, 27 июня, в замке Эльмау (земля Бавария), где проходит саммит G7.

Документ обнародован после выступления по видеосвязи президента Украины Владимира Зеленского, который призвал лидеров стран "большой семерки" сделать все возможное, чтобы развязанная Россией полномасштабная война завершилась к концу года.

Главы государств и правительств "семерки" осуждают и не признают "продолжающиеся попытки России силой перекроить границы", а также заменить "украинских демократически избранных должностных лиц нелегитимными", следует из заявления.

Политики призвали Москву положить конец войне, немедленно и безоговорочно прекратить все военные действия и вывести войска и военную технику "со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ".

Кроме того, в "Группе семи" назвали неоправданным использование Россией ядерной риторики и предупредили, что любое применение химического, биологического и ядерного оружия повлечет за собой серьезные последствия.

"Мы выражаем серьезную озабоченность после заявления России о том, что она может передать Беларуси ракеты с ядерным потенциалом", — подчеркивается в документе. Речь идет о словах президента РФ Владимира Путина, который на встрече 25 июня в Санкт-Петербурге с белорусским правителем Александром Лукашенко указал, что Москва в ближайшие месяцы направит Минску ракетно-тактические комплексы "Искандер-М", которые могут нести как баллистические, так и крылатые ракеты — как в обычной, так и в ядерной комплектации.

