G7 озабочена решением России передать Минску ракеты, способные нести ядерный заряд

Лидеры стран "Группы семи" ("большой семерки", G7) выразили "серьезную озабоченность" в связи с заявлениями России о том, что она может передать Беларуси ракеты, способные нести ядерный заряд, а также подчеркнули солидарность с Украиной в ее "мужественной защите" суверенитета и территориальной целостности. Это следует из заявления, распространенного в понедельник, 27 июня, в замке Эльмау (земля Бавария), где проходит саммит G7.

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Документ обнародован после выступления по видеосвязи президента Украины Владимира Зеленского, который призвал лидеров стран "большой семерки" сделать все возможное, чтобы развязанная Россией полномасштабная война завершилась к концу года.

Главы государств и правительств "семерки" осуждают и не признают "продолжающиеся попытки России силой перекроить границы", а также заменить "украинских демократически избранных должностных лиц нелегитимными", следует из заявления.

Политики призвали Москву положить конец войне, немедленно и безоговорочно прекратить все военные действия и вывести войска и военную технику "со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ".

В G7 озабочены решением Москвы передать Минску комплексы "Искандер-М"

Кроме того, в "Группе семи" назвали неоправданным использование Россией ядерной риторики и предупредили, что любое применение химического, биологического и ядерного оружия повлечет за собой серьезные последствия.

"Мы выражаем серьезную озабоченность после заявления России о том, что она может передать Беларуси ракеты с ядерным потенциалом", — подчеркивается в документе. Речь идет о словах президента РФ Владимира Путина, который на встрече 25 июня в Санкт-Петербурге с белорусским правителем Александром Лукашенко указал, что Москва в ближайшие месяцы направит Минску ракетно-тактические комплексы "Искандер-М", которые могут нести как баллистические, так и крылатые ракеты — как в обычной, так и в ядерной комплектации.

The @G7 are steadfast in our solidarity with #Ukraine and reaffirm our unwavering commitment to support its government and people. #G7-Statement on support for Ukraine — now for download on https://t.co/w2ecj7qRK2. #G7GER — G7 GER (@G7) June 27, 2022

"Семерка" планирует сократить доходы РФ от продажи золота

"Семерка" готова к усилению международного экономического и политического давления на режим президента Путина и его пособников в Беларуси. Посредством формата "ответственных санкций" она продолжит лишать Россию экономических средств для продолжения агрессивной войны против Украины и будет поддерживать целенаправленное применение скоординированных усилий "столько, сколько потребуется, действуя в согласованно на каждом из этапов". В дальнейшем речь будет идти, в частности, о сокращении доходов РФ, "в том числе от продажи золота". Кроме того, последовательно будут урезаться экспортные поступления Москвы, в том числе и от российских энергоносителей.

Государства "большой семерки" нацелены на дальнейшую координацию тарифных мер в отношении импорта из РФ, на расширение целевых ограничительных мер против промышленного и технологического секторов экономики России, а также на усиление санкционного давления в отношении лиц, ответственных за военные преступления в Украине, получающих незаконную прибыль от войны и от подрыва глобальной продовольственной безопасности. В этой связи G7 также призвала РФ обеспечить свободный проход судов с сельхозпродукцией в Черном море.

"Украина должна без внешнего давления принять решение о мирном урегулировании"

Политики приветствовали решение ЕС о предоставлении Украине и Молдове статуса стран-кандидатов на вступление в сообщество. G7 продолжит оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Киеву "столько, сколько потребуется", следует из заявления.

При этом в "большой семерке" подчеркивают, что именно Украина должна принять решение "о будущем мирном урегулировании — без внешнего давления или влияния".

Станы "Группы семи" продолжат координировать усилия по удовлетворению неотложных потребностей Киева в военной и оборонной технике. Кроме того, "семерка" до конца года предоставит более 2,8 млрд долларов (более 2,6 млрд евро) на гуманитарную помощь Киеву. Наконец, в 2022 году до 29,5 млрд долларов (27,9 млрд евро) бюджетной поддержки пойдут на то, чтобы помочь Украине ликвидировать дефицит финансирования и продолжить предоставления основных услуг украинскому народу. Дополнительная помощь будет выделена и по линии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Международной финансовой корпорации.

В Эльмау осудили фиктивные "судебные процессы" в "ДНР"

Политики в Эльмау также осудили фиктивные "судебные процессы" в самопровозглашенной "ДНР", в результате которых иностранцам, воевавшим в рядах украинских вооруженных сил был вынесен "смертный приговор".

В G7 поддерживают работу по расследованию военных преступлений, ведущуюся прокурором Международного уголовного суда (МУС), независимой комиссией, уполномоченной Советом ООН по правам человека (СПЧ ООН), экспертными миссиями в рамках Московского механизма Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также Генпрокуратурой Украины, следует из заявления.

Защита журналистов, правозащитников и оппозиционеров из России

На фоне усиления внутренних репрессий в России — особенно против независимых журналистов, правозащитников и оппозиции, а также простых граждан — государства-члены G7 в рамках национального законодательства пообещали предоставлять защиту гражданам РФ, которые подвергаются преследованиям со стороны Кремля.

Основные темы саммита в Германии

Одна из центральных тем диалога лидеров Германии, США, Канады, Франции, Великобритании, Италии и Японии в Эльмау — экономические последствия войны в Украине, приведшие к стремительному росту цен на энергию. Другие важные аспекты — защита климата и глобальная продовольственная безопасность. В пресс-службе британского правительства 26 июня заявили, что четыре страны "большой семерки" — Великобритания, США, Япония и Канада — уже "в ближайшее время" введут запрет на импорт российского золота.

Саммит G7 продлится до 28 июня.