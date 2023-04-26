Gallup: 78% жителей Латвии не одобряют действия руководства РФ. Это самый низкий показатель в странах Балтии

Уровень глобального неодобрения российских властей достиг 57%, свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитической компании Gallup в 137 странах мира. Это максимальный уровень за всю историю подобных соцопросов, подчеркивают социологи. В Латвии действия Кремля не одобряют 78% жителей — и это существенно меньше, чем во многих европейских государствах.

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За 2022 год уровень неодобрения российского руководства в мире вырос до 57%. Годом ранее этот показатель составлял 38%, а с 2007-го по 2019 год его значение колебалось между 20% и 30%. Социологи также отметили рекордное снижение число респондентов, не имеющих мнения о действиях Кремля, — до 18%.

В 81 из 137 стран, где Gallup проводила опрос, большинство жителей негативно оценили действия российского руководства. В 12 государствах их доля превысила 90%, среди таких стран — Украина, США, Канада, Великобритания, Испания и Норвегия. Ниже 50% этот показатель опустился только в трех европейских странах: Черногории (49%), Болгарии (43%) и Сербии (24%). В России и Беларуси опрос не проводился.

В Латвии, свидетельствуют данные Gallup, 78% жителей не одобряют действия властей РФ. В соседних государствах эта доля существенно выше: например, 96% в Швеции, 95% в Польше, 92% в Финляндии и 91% в Литве. В Эстонии показатель также превышает данные по Латвии — 84%.

В прошлом году в 84 странах, где проводилось исследование, доля респондентов, высказавших негативное отношение к действиям Кремля, увеличилось на 10% и более. Наибольший рост был зафиксирован в Литве (+47%), на Тайване (+46%) и в Румынии (+42%). "В каждом из этих случаев война на Украине, по-видимому, активизировала оппозицию российскому руководству среди многих, кто ранее относился к ней двойственно, поскольку процент тех, кто ответил "не знаю", резко упал во всех трех группах населения", — предполагают аналитики.

Уровень неодобрения властей РФ за год вырос и в странах, традиционно считающихся партнерами России. В их числе, например, Казахстан (+30%), Венгрия (+21%), Армения (+20%), Кыргызстан (+17%) и Турция (+12%).

В Латвии за год уровень недовольства Кремлем вырос на 29%, в Эстонии — на 28%.