Гана боится, что ЧВК "Вагнер" воюет в соседней Буркина-Фасо. Почему?

Президент Ганы высказал опасения о том, что западноафриканская страна Буркина-Фасо сотрудничает с наемниками из российской ЧВК "Вагнер" для борьбы с повстанцами-джихадистами. Власти Буркина-Фасо отреагировали на обвинение возмущенно, однако по существу его комментировать не стали.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Отношения между двумя странами обострились, после того как на этой неделе на саммите лидеров США и Африки в Вашингтоне, президент Ганы Нана Акуфо-Аддо заявил, что обеспокоен присутствием наемников ЧВК "Вагнер" в соседнем государстве.

"Сегодня российские наемники находятся на нашей северной границе. Буркина-Фасо, как и Мали, заключила соглашение и наняла силы "Вагнера", — сказал он.

Акуфо-Аддо добавил, что в качестве платежа им выделена шахта в южной части страны.

В пятницу утром посол Ганы в Буркина-Фасо был вызван в министерство иностранных дел с требованием дать объяснения словам Акуфо-Аддо.

В заявлении, распространенном после встречи с послом, МИД Буркина-Фасо заявил, что выразил неодобрение по поводу выступления лидера Ганы: "Гана могла бы проконсультироваться с руководством Буркина-Фасо по вопросам безопасности, чтобы получить верную информацию.

Однако в ведомстве не стали ни подтверждать, ни опровергать слова Акуфо-Аддо. В официальном телеграм-канале создателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в ответ выдвинули против западных государств и ООН обвинения в тех преступлениях, которых приписываются ЧВК.

Военным, правящим в Буркина-Фасо, с трудом удается противостоять исламистам, которые контролируют до 40 процентов территории страны.

В подобной ситуации находится и соседняя с ней Мали. Как отмечал корреспондент Би-би-си Илья Барабанов, власти Мали предположительно начали сотрудничать с ЧВК "Вагнер", вдохновившись опытом Центральноафриканской Республики. Там наемники из России обеспечивают охрану президента и отразили наступление исламистов на Банги в 2021 году.

В сентябре в Буркина-Фасо произошел второй за год военный переворот и к власти пришел 34-летний армейский капитан Ибрагим Траоре. Он пообещал, что отвоюет захваченную исламистами территорию и проведет демократические выборы в июле 2024 года. С тех пор в регионе широко распространилось мнение, что он согласится сотрудничать с ЧВК "Вагнер" и позволит российским наемникам оказать поддержку армии.

В последние недели сотни людей, спасаясь от нападений исламистов, бежали через границу в соседнюю Гану.

В понедельник премьер-министр Буркина-Фасо Аполлинер Кьелем де Тамбела встречался в Москве с замглавы МИД России Михаилом Богдановым, чтобы обсудить "приоритетные вопросы укрепления отношений", говорилось в сообщении МИД России.

По мере усиления позиций различных группировок исламистов в Западной Африке Россия постепенно наращивает там свое влияние, в то время как игравшая значительную роль в регионе Франция — бывшая колониальная держава — сталкивается с растущей неприязнью.

Запад против ЧВК "Вагнер"

Перспектива расширения присутствия ЧВК "Вагнер" в Африке беспокоит западные страны, которые утверждают, что она незаконно использует месторождения полезных ископаемых и ответственна за нарушения прав человека на территории сотрудничающих с ней государств.

Решение Мали использовать силы "Вагнера" в прошлом году привело к охлаждению отношений со многими странами и стало одной из причин для вывода французских миротворческих подразделений.

Представитель МИД Франции в четверг заявила, что и Париж, и другие европейские партнеры готовы продолжить сотрудничество с Буркина-Фасо. Она подчеркнула, руководству африканской страны прекрасно известны все риски, связанные с присутствием в стране ЧВК "Вагнер".

"Наши взгляды хорошо известны. "Вагнер" заслужил себе репутацию в Африке политикой хищничества, политикой разграбления, которая вредит суверенным государствам. Наемники "Вагнера" особенно ярко проявили себя в Мозамбике, в ЦАР и в Мали, и конечно, это хорошо известно властям Буркина-Фасо", — сказала Анн-Клер Лежандр.

Выступая на закрытии саммита лидеров США и Африки в Вашингтоне, госсекретарь США Энтони Блинкен перечислил целый список причин, по которым присутствие ЧВК "Вагнер" в африканских в странах вызывает беспокойство Ганы и стран Запада: "Если мы посмотрим назад, с 2017 года военные "Вагнера" стали появляться в ЦАР, Мозамбике, Мали, Ливии, и в то же самое время мы видели, как распространялись кампании дезинформации, идущие на руку эксплуатационным целям "Вагнера" и ее основателя […] В ООН ведутся подробные расследования преследований ими этнических меньшинств, убийств мирных жителей".

"Авторы этих отчетов задокументировали случаи нарушений прав человека, а также случаи эксплуатации природных ресурсов, которой занимается группа "Вагнер". Мы также видели, как бойцы "Вагнера" ставят под угрозу миротворческие операции ООН и ее сотрудников. Это целый список плохих вещей", — добавил он.

Покушение на главу "Русского дома" в ЦАР

"ЧВК Вагнера" также уже давно присутствует в ЦАР. В пятницу там было совершено покушение на Дмитрия Сытого, которого российские СМИ называют руководителем культурного центра "Русский дом". Он получил тяжелые ранения.

В 2019 году Би-Би-Си выпускала расследование о бойцах ЧВК "Вагнер" и российских гражданских специалистах в ЦАР, в котором упоминалось имя Сытого. По данным журналистов, Сытый был учредителем компании Lobaye Invest, в штат которой оформлялись российские специалисты. В частности, они работали на местном золотом месторождении.

Евгений Пригожин не стал скрывать связь с Дмитрием Сытым и обвинил Францию в покушении за убийство россиянина.

Пресс-служба Пригожина распространила заявление, согласно которому Сытый возглавил "Русский дом" 1 февраля этого года. Там утверждают, что 11 ноября Сытому из Того пришла посылка с фотографией его сына, который живет во Франции.

"В ней была записка, в которой говорилось о том, что в следующий раз он получит голову сына, если "русские не уберутся с африканского континента и не распахнут двери для французов", — сказано в тексте, распространяемом от имени Пригожина. — Сегодня ему вновь пришла посылка. Несмотря на все инструкции по соблюдению мер безопасности, Дмитрий Сытый, находясь в состоянии аффекта и думая, что в посылке голова сына, открыл ее. Произошел взрыв".

Представители МИД Франции уже отвергли обвинения Пригожина. "Эта информация является ложной и представляет собой хороший пример российской пропаганды и причудливого воображения, которое иногда ей свойственно", — заявила агентству Франс Пресс министр иностранных дел Катрин Колонна во время визита в Марокко.