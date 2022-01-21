"Гарантии безопасности": Россия ждет ответа на следующей неделе

США пообещали на следующей неделе передать российской стороне письменные ответы на ее требования о предоставлении "гарантий безопасности". Об этом сообщил на пресс-конференции в Женеве в пятницу, 21 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров по окончании переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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"Энтони Блинкен сказал мне, что он удовлетворен состоявшимся обменом мнений, который поможет им на следующей неделе, это было уже несколько раз подчеркнуто, представить нам письменную реакцию", — заявил Лавров, который в целом оценил диалог с главой Госдепартамента США как "полезный и откровенный".

Переговоры Блинкена и Лаврова длились полтора часа

Блинкен и Лавров завершили переговоры раньше, чем это анонсировали российские информагентства, по сведениям которых на встречу было отведено два часа. В свою очередь Сергей Лавров пояснил: "Мы планировали эту встречу на полтора часа, потому что нам было примерно понятно, что мы будем обсуждать". Перед началом переговоров Блинкен и Лавров дали понять, что не ожидают на них прорыва. По окончании беседы оба провели отдельные пресс-конференции.

За последние недели состоялась уже целая серия международных встреч по Украине, однако они не позволили добиться существенной разрядки. Россия стянула к границе Украины до ста тысяч военнослужащих и требует от НАТО юридически обязывающих гарантий непринятия этой страны в свой состав. Североатлантический альянс называет эти требования неприемлемыми, подчеркивая, что двери НАТО останутся открытыми для приема новых членов.

На случай нового вторжения российских войск в Украину Запад угрожает Москве беспрецедентными санкциями.