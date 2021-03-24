Газета: итальянские власти обнаружили 29 млн “спрятанных” доз вакцины AstraZeneca

Итальянские власти обнаружили на одном из производств склад с 29 миллионами доз вакцины AstraZeneca, сообщает Politico со ссылкой на газету La Stampa.

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Газета сообщает, что, скорее всего, вакцина была произведена на фабрике AstraZeneca в Нидерландах, которая пока не получила разрешение на начало производства. Источники газеты сообщают, что дозы вакцины были подготовлены для поставки в Великобританию, но блок ввел ограничения на экспорт.

По сообщениям газеты, дозы хранились на расфасовочной фабрике Catalent в итальянском городе Агнани, AstraZeneca не предупредила органы ЕС об этой партии. Дозы удалось обнаружить после того, как Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Брентон заинтересовался, куда уходит вакцина, произведенная на Нидерландской фабрике предприятия.

Находка совпала по времени с суровой критикой, обрушившейся на AstraZeneca из-за неспособности предприятия выполнить изначально обещанные объемы поставок, отмечает Politico. Европейская комиссия готовится ввести новые правила экспорта вакцин, позволяющие ограничить экспорт в страны, которые получают произведенные в ЕС дозы, но не дают ничего взамен, либо вакцинировавшие большую долю населения, чем ЕС.