Газета: НАТО занялось проблемой зависимости Европы от российского газа

НАТО изучает возможность строительства газопровода, который бы соединил испанскую Каталонию с Германией и позволил бы снизить зависимость Центральной Европы от российского газа. Об этом сообщает испанская газета La Vanguardia со ссылкой на источники в испанском правительстве.

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Как пишет РБК, общий план заключается в том, чтобы "превратить Пиренейский полуостров в распределительную платформу, способную значительно ослабить сильную зависимость Германии и Центральной Европы от российского газа", — отмечает издание. Рассматривается также вариант восстановления не реализованного в свое время проекта Midcat — средиземноморского газового коридора, "в новом историческом контексте" по доставке в центр Европы алжирского газа. Переосмыслить старый проект генерала де Голля в 1950-х годах по доставке газа из Алжира на заводы в бассейне Рейна.

Новый газопровод также должен обеспечить доставку в центр Европы регазифицированного сжиженного газа, который поступает на испанские терминалы на побережье.

"Высокая зависимость Германии от российского газа сейчас представляется одной из главных геостратегических слабостей Европейского союза в колоссальном противостоянии с Россией по вопросу о статусе Украины", — пишет La Vanguardia.

"В связи с этим начался судорожный поиск краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных альтернатив. Соединенные Штаты пытаются создать коалицию экспортеров сжиженного газа для увеличения поставок в Европу", — рассказали источники издания. Сейчас на Пиренейском полуострове восемь регазификационных терминалов, способных принимать газовозы со сжиженным газом: семь в Испании и один в Португалии. На Испанию приходится 30% всех мощностей по хранению сжиженного газа в Европе.

Планируемое подключение из Каталонии должно обеспечить прокачку как минимум 7 млрд. куб. м газа в год

От проекта средиземноморского газового коридора Midcat отказались три года назад, признав его нерентабельным в условиях быстрого замещения газа ветряками и солнечными панелями. Однако теперь это решение может быть пересмотрено. К планируемому трубопроводу может быть напрямую подключен крупнейший в Европе регазификационный завод в порту Барселоны.

"Германия сейчас с интересом рассматривает этот проект, поскольку ей нужны альтернативные варианты поставок", — отмечает La Vanguardia. Кроме того, возрождение Midcat может ускорить планы по производству в Северной Африке "зеленого" водорода, который также можно будет транспортировать по трубам.