Евгений Лукьянов
Foto: LETA

Новым послом России в Минске вместо Дмитрия Мезенцева станет Евгений Лукьянов. Он переедет в Белоруссию из Латвии, где последние четыре года занимал аналогичный пост, пишет "Коммерсантъ".

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Москва в третий раз за последние три года меняет посла в Минске. Три информированных источника рассказали “Ъ”, что новым главой российской дипмиссии станет 69-летний Евгений Лукьянов. По словам собеседников “Ъ”, кандидатура согласована, а подписание президентского указа о его назначении ожидается в ближайшее время. Господин Лукьянов переедет в Белоруссию из Латвии, где с 2016 года работал послом. До Риги он служил заместителем секретаря Совбеза РФ и занимался международными вопросами.

Лукьянов публично комментировал конфликтные сюжеты вроде ситуации на Украине. Он уверен, что Майдан 2013–2014 годов — дело рук Запада, пытавшегося осложнить жизнь России. А комментируя в 2019 году антироссийские санкции Запада, он отмечал, что Россия с давлением справляется. В своих интервью и во время пресс-конференций в Риге посол Лукьянов достаточно свободно комментировал российскую внешнюю и внутреннюю политику и демонстрировал весьма глубокое знание экономики ЛатвУ белорусского руководства сейчас похожее отношение к Западу.

На фоне прошлогодних массовых протестов Александр Лукашенко неоднократно обвинял Польшу, страны Балтии и коллективный Запад в поддержке своих оппонентов и желании добиться смены власти в Белоруссии.ии и ее экономических связей с Россией.

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