Газета сообщила о возможном браке 70 млн вакцин Johnson & Johnson

Качество примерно 70 млн доз вакцины от коронавируса Janssen производства американской компании Johnson & Johnson находится под сомнением. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на источники.

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) проверяет партии препаратов, большая часть из которых предназначена для применения внутри страны, пишет РБК.

Речь идет о вакцине, произведенной на заводе Emergent BioSolutions в городе Балтимор, штат Мэриленд, где также производится препарат AstraZeneca. Ранее там обнаружили брак в 15-миллионной партии вакцины. По данным газеты, сотрудники завода случайно смешали компоненты двух разных вакцин, из-за чего 15 млн доз Janssen не прошли проверку качества, производители были вынуждены их утилизировать

Сейчас FDA усомнилось в качестве еще 70 млн доз вакцины от Johnson & Johnson, которые были произведены в то же время, что и загрязненная ранее партия. Инспекция обнаружила, что одной из вероятных причин заражения могли стать сотрудники, которые не прошли надлежащую дезинфекцию при перемещениями между зонами производства AstraZeneca и Janssen.

Проверка выявила следы одной вакцины в другой. Источник NYT на условиях анонимности сообщил об опасениях надзорного органа, что контроль качества мог пропустить загрязнение других партий. Сейчас FDA обсуждают варианты решения вопроса вплоть до уничтожения сомнительных вакцин.

Вакцины из прежней забракованной партии предназначались, в том числе, на экспорт в Канаду, Европу и Южную Африку. На фоне этих сообщений власти Канады 1 мая отложили использование первой партии препарата от Johnson & Johnson. Вакцину выпустят в оборот после проверки внутренним регулятором, если она будет соответствовать требованиям безопасности.

Вакцину Janssen исключили из прививочной кампании и в Дании, однако по другим причинам. Власти страны, на основании данных местных и международных специалистов, приняли такое решение из-за очень низкой вероятности образования тромбов после инъекции. Ранее Копенгаген остановил использование препарата от AstraZeneca.