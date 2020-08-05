Газовый ответ. Почему Трамп хочет вывести американские войска из Германии

Вывод части американских войск из Германии займет несколько лет и обойдется в миллиарды долларов. В Вашингтоне не скрывают, что администрация США готова пойти на эти расходы, чтобы наказать Ангелу Меркель.

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О том, что США уже в ближайшее время начнут вывод из Германии почти 12 тысяч американских военнослужащих, глава Пентагона Марк Эспер объявил на прошлой неделе во время брифинга в Вашингтоне.

Сейчас численность американского контингента в этой стране составляет около 36 тысяч человек. Как уточнил глава военного ведомства, 6 400 военнослужащих вернутся домой, а 5 600 будут отправлены на военные базы США в Бельгии и Италии. Таким образом, Германию покинет почти треть расквартированных там американских военных.

Министр обороны также сообщил, что вывод войск начнется уже в ближайшие недели, обойдется "в несколько миллиардов долларов", а реализация этого плана позволит США решить сразу несколько ключевых задач.

"Это усилит позиции для сдерживания России, укрепит НАТО, даст дополнительные гарантии нашим союзникам в Европе и улучшит маневренность вооруженных сил в регионе", — перечислил глава Пентагона.

Заместитель начальника Объединенного комитета начальников штабов генерал Джон Хайтен на том же брифинге поспешил заметить, что пока никто не может сказать точно, во сколько обойдется передислокация войск.

"Министр упомянул о миллиардах долларов, но это очень грубые прикидки, — пояснил он. — Сейчас у нас есть только концепция, которую со временем мы превратим в конкретный план. Только после этого мы сможем говорить о расходах".

Президент Дональд Трамп в свою очередь счел нужным поправить обоих военачальников, в тот же день откровенно сообщив журналистам в Белом доме, что планируемый вывод войск никак не связан с решением стратегических проблем.

"Мы больше не хотим быть молокососами, — заявил президент США. — Так что мы сокращаем войска, потому что они (Германия — Би-би-си) не оплачивают счета. Это очень просто — они неплательщики".

В своем "Твиттере" чуть позже он и вовсе объявил, что решение о выводе войск связано с тем, что официальный Берлин поддерживает строительство трубопровода "Северный поток-2".

"Германия платит России миллиарды долларов в год за энергоресурсы, а мы должны защищать Германию от России. Что это вообще такое? — написал Трамп. — Кроме того, Германия не платит положенные 2% взносов в НАТО. Поэтому мы выводим часть войск из Германии!"

Как в Вашингтоне считают взносы в НАТО?

Еще во время предвыборной кампании 2016 года Трамп требовал от стран НАТО увеличить расходы на оборону, заявляя о том, что основные расходы на содержание альянса вынуждены нести США.

По условиям соглашения, подписанного странами НАТО шесть лет назад, к 2024 году все участники альянса должны постараться тратить на оборону не менее 2% ВВП. Документ, правда, не предусматривает никаких штрафных санкций за невыполнение этой договоренности и лишь декларирует долгосрочные цели стран-членов НАТО.

Трамп, в свою очередь, расценивает это соглашение как обязательный к исполнению контракт, условия которого союзники США до сих пор не выполнили. В результате, по мнению президента, Америка несет потери не только в военной сфере, но и в двусторонней торговле.

Германию, например, он неоднократно обвинял в том, что вместо того чтобы тратить деньги на военные расходы, Берлин покупает энергоносители у Москвы.

Более того, во время саммита НАТО в 2018 году Трамп призвал союзников тратить на оборону не менее 4% ВВП.

Годовой бюджет Североатлантического альянса сегодня составляет 2,5 млрд долларов и, согласно официальным отчетам, именно США и Германия финансируют основные расходы военно-политического блока. Взносы Соединенных Штатов составляют 22% бюджета НАТО, Германии — 14,76%, Великобритании и Франции — менее 10,5% от каждой.

В 2019 году Германия потратила на военные расходы около 1,36% ВВП. Как пообещала канцлер Ангела Меркель, Берлин увеличит объем трат на оборону до 2% к 2030 году. Это заявление вызвало раздраженные комментарии Дональда Трампа.

Сегодня лишь девять из 30 стран альянса тратят на оборону 2 или более процента ВВП. В их числе, кроме США и Великобритании, также Греция, Эстония, Румыния, Польша, Латвия, Литва и Болгария.

Бельгия и Италия, где планируют разместить выводимые из Германии войска, в этот перечень не входят. Их доля в бюджете НАТО составляет лишь 0,93% и 1,22% соответственно.

Почему Трамп обиделся на Ангелу Меркель?

Между тем именно Германия в последние годы стала одной из основных мишеней для критики Трампа. Главной причиной называют напряженные личные отношения между нынешним главой Белого дома и Ангелой Меркель.

О планах президента США сократить американское военное присутствие в этой стране американские СМИ сообщали еще летом 2018 года.

Аналитики тогда наперебой предсказывали, что вывод даже части американских войск приведет к потерям миллиардов долларов и тысяч рабочих мест в Германии, утверждая, что сам факт обсуждения в Вашингтоне подобного плана является средством давления на Берлин. Таким образом администрация США пыталась заставить власти ФРГ увеличить военные расходы и отказаться от закупок российского газа в пользу американского сланцевого.

В Берлине на угрозы тогда не обратили особого внимания, разногласия между Трампом и Меркель продолжали нарастать, а последней каплей, похоже, стал ожесточенный спор лидеров двух стран во время телефонного разговора в конце мая этого года.

Как сообщило вашингтонское издание Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации, во время разговора президент и бундесканцлерин не сошлись во мнениях относительно строительства трубопровода "Северный поток-2", заодно раскритиковав позиции друг друга в отношении НАТО и Китая.

Ранее кабинет министров Германии и лично Ангела Меркель публично выступили против введения американских санкций из-за строительства трубопровода, назвав это вмешательством во внутренние дела страны.

Как уверены в Берлине, еще одной проблемой для Трампа стал отказ Меркель принять участие в саммите "Большой семерки" в Вашингтоне из-за эпидемии коронавируса. В Белом доме посчитали, что именно из-за этого отказа запланированная встреча лидеров ведущих государств мира была отменена.

Вскоре после этого в Вашингтоне объявили о предстоящем выводе части американских войск из ФРГ.

Как стало известно позднее, ни Берлину, ни союзникам по НАТО, ни членам Конгресса США об этом решении заранее не сообщили.

Кто покинет Германию?

Вывод почти 12 тысяч американских военнослужащих означает, что на территории Германии будут закрыты несколько военных баз. Одновременно должны будут переехать члены семей военных, гражданский персонал, а главной головной болью для Пентагона уже в самое ближайшее время может стать строительство нового жилья для военнослужащих, новых школ и новых штабных и оперативных центров в США и Европе.

Согласно планам американского военного ведомства, из Штутгарта в бельгийский Монс должны переехать штаб-квартиры Европейского командования ВС США, а также управление специальных операций в Европе.

Район Штутгарта также покинет и штаб-квартира Африканского командования ВС США. Несколько лет назад для семей военнослужащих этих подразделений был построен новый школьный комплекс, оцениваемый в 100 млн долларов.

Американские войска также должны покинуть базы в Графенвере, Ансбахе и Вилсеке в Баварии.

"Это очень большая потеря для нас, и я был удивлен, что Пентагон принял такое решение", — заявил мэр Вилсека Ганс-Мартин Шертл.

На американских военных базах в Баварии работают сотни немецких специалистов, а присутствие военных из США ежегодно приносит в бюджет региона почти 1 млрд долларов.

В ответ на запрос Русской службы Би-би-си в Пентагоне сообщили, что план передислокации войск все еще находится в стадии разработки.

Тем не менее в Европейском командовании ВС США уточнили, что первым подразделением, переброшенным из Германии в Италию, должен стать 52-й инженерный батальон, а вслед за ним последует и эскадрилья истребителей F-16 и подразделения обеспечения из 52-го истребительного крыла.

В итальянскую Винченцу также будут переброшены два батальона из 173-й парашютно-десантной бригады.

В Бельгию, помимо штаб-квартир командных структур, отправятся части ПВО, инженерные подразделения, 41-я бригада полевой артиллерии и бригада военной полиции.

В США решение Трампа о выводе войск из Германии раскритиковали и демократы, и республиканцы. Бывший кандидат в президенты США сенатор Митт Ромни, например, назвал переброску американских подразделений на юг и запад европейского континента "подарком России" и "пощечиной союзнику".

В поддержке интересов Москвы обвинили Трампа и лидеры демократов в Конгрессе.

В Вашингтоне, впрочем, не исключают, что вывод войск может и не состояться, а в случае поражения Дональда Трампа на предстоящих выборах американские базы по-прежнему останутся на территории Германии.

По крайней мере, наиболее вероятный кандидат от Демократической партии Джо Байден уже заявил, что выступает против вывода войск и после своей победы на выборах готов отменить и это решение Трампа.