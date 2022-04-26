"Газпром" прекратит поставки газа и в Болгарию тоже
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Правительство Болгарии сообщило, что российский газовый монополист "Газпром" уведомил его о прекращении поставок топлива с 27 апреля. Так же как в случае с перекрытием газового крана Польше, причина этого решения — отказ Софии платить за топливо в рублях и в установленном Россией порядке.

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Согласно заявлению компании "Булгаргаз", "болгарская сторона полностью выполнила свои обязательства в рамках нынешнего контракта и своевременно делала все платежи в строгом соответствии со всеми его нормами".

Как считает министерство экономики Болгарии, Россия предложила стране платить за газ на условиях, которые противоречат контракту и создают "значительные риски для Болгарии, в том числе осуществление платежей без получения каких-либо поставок газа с российской стороны".

Во вторник "Газпром" заявил, что перекрывает поставки газа Польше, которая (так же как Болгария) попала в российский список недружественных стран, обязанных платить за топливо в рублях.

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